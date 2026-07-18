“표현의 자유” vs “수위 조절해야”…이세영 파격 코스프레 두고 갑론을박

이세영이 과감한 코스프레를 선보였다. 출처=이세영 SNS

코미디언 이세영의 과감한 코스프레 행보를 두고 온라인상에서 설왕설래가 이어지고 있다.

18일 연예계에 따르면 이세영은 최근 자신의 소셜미디어를 통해 만화 ‘체인소 맨’의 캐릭터 레제 등을 재현한 코스프레 사진을 잇달아 공개했다. 사진 속 이세영은 신체 라인을 과감하게 강조한 의상과 높은 원작 재현율로 누리꾼들의 눈길을 사로잡았다.

이를 바라보는 대중의 시선은 엇갈리는 모양새다. 일각에서는 “개인의 취향이자 표현의 자유”, “완성도 높은 콘텐츠 제작”이라며 응원을 보내는 반면, 다른 한편에서는 “공개된 온라인 공간인 만큼 노출 수위 조절에 신중해야 한다”는 우려의 목소리도 나오고 있다.

이러한 이세영의 파격적인 행보는 과거 그가 밝힌 외모 콤플렉스 극복 과정과 맞물려 더욱 주목받고 있다. 앞서 이세영은 쌍꺼풀, 코, 가슴 등 성형 수술에 약 1억원을 투자했다고 솔직하게 고백한 바 있다. 특히 가슴 필러 부작용을 겪은 후 제거 및 확대 수술을 받았다고 밝힌 그는 “수술 이후 외모 콤플렉스를 극복했으며, 예전에는 입지 못했던 의상에도 도전하며 자신감을 회복했다”고 전했다.

이번 코스프레 역시 당당한 자기표현의 연장선이라는 분석이 나오는 가운데, 그를 둘러싼 온라인상의 갑론을박은 당분간 지속될 것으로 보인다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]