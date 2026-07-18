안희연X류승수의 ‘책임감 리버스’ 부녀…‘사랑이 온다’ 꿀잼이 온다

KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑이 온다'에 출연하는 배우 안희연, 박유나, 류승수, 배윤규, 박수오, 김민서가 극 중 '한씨 집안' 식구들로 분해 호흡을 맞춘다.

오는 25일 저녁 7시 55분 첫 방송 예정인 '사랑이 온다'(연출 홍석구, 극본 이경희, 제작 몬스터유니온·콘텐츠지)는 해체 위기에 놓인 가족이 서로를 통해 상처를 회복해 나가는 과정을 그린 드라마다. 제작진은 첫 방송을 앞두고 한씨 집안 인물들의 일상을 담은 현장 스틸을 공개했다.

극 중 안희연은 집안이 무너진 후 각종 아르바이트와 살림을 도맡으며 동생들을 뒷바라지해 온 장녀 '한규림' 역을 맡았다. 박유나는 한규림의 연년생 여동생 '한규영'으로 분해, 언니와 대조되는 현실적이고 야무진 성격의 자매 케미스트리를 선보인다.

류승수는 이혼 후 자식들의 생계를 장녀에게 맡긴 채 태평한 생활을 이어가는 철부지 아버지 '한석중' 역으로 합류해 극의 감초 역할을 맡는다.

배윤규는 학창 시절 자퇴 후 방황을 겪은 남동생 '한규오' 역을 연기한다. 작중 한규오는 수려한 비주얼을 바탕으로 남매 간의 애틋함과 비밀을 간직한 이중생활을 펼칠 예정이다.

막내 쌍둥이인 '한규서'와 '한규민' 역은 각각 박수오와 김민서가 맡았다. 박수오가 연기하는 한규서는 넉살 좋은 겉모습 뒤에 마음의 거리를 두는 반전이 있는 인물이며, 김민서가 연기하는 한규민은 호불호가 명확하고 둘째 언니 한규영과 대립하는 인물이다. 이들은 성향은 다르지만 장녀 한규림에게만큼은 깊은 애정을 쏟는 쌍둥이 연기를 선보인다.

드라마 속 한씨 집안은 각기 다른 상처와 애증으로 얽혀 있으나 장녀 한규림을 구심점으로 삼아 관계성을 구축해 나간다. 뿔뿔이 흩어질 위기에 처했던 이들이 진정한 가족으로 거듭나는 여정은 오는 25일 토요일 저녁 7시 55분 KBS 2TV '사랑이 온다' 첫 방송을 통해 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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