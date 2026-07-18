'6등급남' 양상국, '육캔두잇'과 리얼 연프 모드 돌입…치정극이 온다

TV CHOSUN의 다큐 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서 결혼을 목표로 결성된 프로젝트 팀 '육캔두잇' 멤버 5인이 경상북도 경주에서 미팅에 나선다.

오는 20일 오후 10시에 방송되는 ‘조선의 사랑꾼’ 제작진은 본 방송을 앞두고 선공개 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 '육캔두잇' 소속인 개그맨 양상국과 홍경준, 배우 유일한, 전 야구선수 출신 방송인 심수창, 배우 심재원이 촬영지에 모여 여성 참가자들을 기다리는 모습이 담겼다.

이날 현장에는 핑크색 원피스를 입은 첫 번째 여성 참가자가 가장 먼저 도착했다. 양상국은 자갈길을 걷는 참가자의 여행용 캐리어를 대신 들어주기 위해 먼저 나섰으며, 비가 내려 젖은 마루를 닦아주는 등 초기 단계부터 적극적으로 매너를 선보였다. 첫 번째 여성 참가자는 "설레고 긴장돼서 지금 좀 떨린다"며 합류 소감을 전했다.

여성 참가자가 자리에 착석한 이후 진행된 대화에서 심수창은 "양상국은 이미 우리와 등졌다"며 시작부터 호감을 표하는 양상국을 견제하는 모습을 보였고, 이에 양상국이 당황해하는 일화가 연출되기도 했다.

개그맨, 배우, 스포츠 선수 등 다양한 분야의 출연진이 모인 '육캔두잇' 멤버들이 경주에서 펼칠 5대5 미팅의 구체적인 전개와 나머지 여성 참가자들의 신원은 오는 7월 20일 월요일 오후 10시 TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’을 통해 방송될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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