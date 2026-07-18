제로베이스원, ‘회귀러브’로 독보적 글로벌 존재감 굳힌다

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 일본 새 앨범 발매를 앞두고 단체 콘셉트 포토를 공개했다.

제로베이스원은 17일 0시 공식 SNS 채널을 통해 일본 EP 2집 ‘회귀러브(回帰LOVE)’의 두 번째 단체 콘셉트 포토를 게재했다.

공개된 이미지 속 멤버들은 철도역 플랫폼을 배경으로 데님 소재의 의상을 맞춰 입고 연출을 시도했다. 함께 공개된 또 다른 이미지에는 열차 내부에 탑승한 멤버들의 모습이 담겼다. 이번 신보의 테마인 ‘너에게로 돌아간다(circling back to you)’에 맞춰, 출발점으로 되돌아오는 순환선의 이미지를 시각적으로 투영했다는 것이 소속사 측의 설명이다.

이번 앨범의 타이틀곡 ‘이그지스텐스(イグジステンス)’는 일본의 피아노 트리오 밴드 오모이노타케(Omoinotake) 멤버가 곡 작업에 참여했다. 제로베이스원 멤버들은 고유의 음색을 바탕으로 해당 곡의 분위기를 완성해 선보일 예정이다.

최근 해외 활동 반경을 넓히고 있는 제로베이스원이 이번 일본 신보 ‘회귀러브’를 통해 어떠한 음악적 결과물을 보여줄지 관심이 이어지고 있다.

한편, 제로베이스원의 일본 EP 2집 ‘회귀러브’의 전곡 음원은 오는 8월 19일 0시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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