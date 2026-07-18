빌리 츠키→문수아, 이번엔 워터밤 출격…7인7색 화보도 눈길

그룹 빌리(Billlie)가 매거진 화보를 통해 새로운 스타일링을 선보였다.

빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 17일 공식 SNS를 통해 글로벌 매거진 '롤링스톤 코리아(Rolling Stone Korea)' 18호와 함께 진행한 화보 컷을 게재했다.

공개된 화보 속 빌리 멤버들은 색감이 강조된 레트로풍 의상과 화려한 액세서리를 매치했으며, 데님 소재를 활용한 이른바 '청청패션' 스타일링을 소화했다.

화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 빌리는 지난 5월 발매한 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'에 대해 설명했다. 이들은 이번 앨범이 타인의 시선에 흔들리지 않고 자신을 지키겠다는 태도를 담았다며, 더블 타이틀곡 'ZAP'과 'WORK'를 포함해 총 12곡이 수록되어 있다고 전했다.

데뷔 5주년을 앞둔 소회도 밝혔다. 멤버 문수아는 "멤버들이 현재 모습에 안주하지 않고 갈수록 실력이 늘어가는 모습을 보며 성장에 대한 기대를 갖게 된다"고 말했고, 츠키는 "무대 위에서 빛나는 멤버들을 보면서 빌리라는 팀에 대한 자부심이 커진다"며 동료들을 향한 애정을 드러냈다. 또한 팬덤 '빌리브'를 향해 변함없는 지지에 대한 감사 인사를 덧붙였다.

최근 빌리는 공식 캐릭터 팝업 스토어 'Billlie'ver Billage' 운영 및 포토이즘 프레임 오픈 등 오프라인 프로모션을 통해 팬들과 소통하고 있다. 이어 오는 25일에는 국내 음악 페스티벌인 '워터밤 서울 2026'에 출연해 무대를 꾸밀 예정이다. 빌리의 추가 화보와 인터뷰 전문은 롤링스톤 코리아 18호를 통해 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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