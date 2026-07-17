‘전 충주맨’ 김선태 “선관위에 피해 많이 봤다”…공직 시절 소신 발언

사진 = 유튜브 채널 ‘김선태’

‘충주맨’으로 이름을 알린 김선태 전 충주시 주무관이 선거 관리 업무와 관련한 경험을 공개하며 중앙선거관리위원회 운영 방식에 대한 생각을 밝혔다.

김선태는 17일 자신의 유튜브 채널에 ‘설거지 홍보’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 그는 “선거 관련해서도 얘기가 많지 않나. 나는 공무원이었기 때문에 사실 선거에 대해 할 말이 많다”며 “우리는 선관위(선거관리위원회)에게 굉장히 피해를 많이 받았다. 다 말은 못 해도 굉장히 화가 나는 상황들이 많았다”고 말했다.

이어 “선관위 직원들은 보통 지자체에 위임을 많이 한다”며 “거의 다 위임을 해서 벽보 붙이고 사전 선거 세팅도 해야 한다. 사전 선거·본 선거를 하면 기표소랑 투표함, 그 세팅을 다 해야 한다. 그걸 다 지방직 공무원이 했다”고 설명했다.

김선태는 “진짜 너무한 것 같다. 참정권은 지켜져야 한다고 생각한다”며 “잘못됐다. 정치를 떠나 근본적으로 바뀌어야 한다”고 주장했다.

그러면서 “이런 말을 하면 또 ‘우빨맨'이라고 하시는 건가”라며 웃어 보인 뒤 “저는 정치적으로 어느 한쪽 편이 아니라 중립”이라고 덧붙였다.

한편 김선태는 지난 2월 9년간의 공직 생활을 마무리한 뒤 개인 유튜브 채널을 개설해 방송과 홍보 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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