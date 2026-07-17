‘이지훈♥’ 아야네, 벌써 두 돌 된 딸 루희…“부족한 엄마 아빠지만 고마워”

사진 = 아야네 SNS 계정

가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈의 일본인 아내 아야네가 첫째 딸 루희의 두 번째 생일을 맞아 가족의 행복한 일상을 공개했다.

야야네는 17일 자신의 SNS에 “우리 루희 2번째 생일 너무 너무 축하해! 항상 부족한 엄마 아빠지만 예쁘게 커 줘서 고맙고 너의 앞날을 축복해”라는 글과 함께 생일 파티 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이지훈, 아야네, 딸 루희가 함께 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 루희는 원피스를 입고 부모 사이에 서서 사랑스러운 포즈를 취했고, 화목한 가족 분위기가 훈훈함을 자아냈다.

사진을 접한 팬들은 “예쁜 루희 생일 축하해”, “루희 가족 모두 축복이 가득하길”, “정말 예쁜 가족” 등 축하와 응원의 댓글을 남겼다.

한편 아야네는 2021년 14세 연상인 이지훈과 결혼했으며, 2024년 시험관 시술을 통해 첫딸 루희를 품에 안았다. 최근에는 두 차례 유산과 네 번의 배아이식 끝에 둘째 임신 소식을 전했으며, 오는 12월 출산을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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