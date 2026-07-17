“새로운 도전 위해 자카르타 선택” 국가대표 출신 권창훈, 신태용 감독의 페르시자 자카르타행

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한국 축구대표팀 미드필더 출신 권창훈이 새로운 도전에 나선다. K리그1 제주 SK를 떠나 신태용 감독이 이끄는 페르시자 자카르타(인도네시아)로 향한다.

자카르타는 17일 공식 홈페이지를 통해 "한국 국가대표 출신의 권창훈을 영입했다. 계약 기간은 2년"이라고 발표했다. 이어 "다양한 공격 포지션을 소화할 수 있는 권창훈의 풍부한 경험과 능력은 팀 공격진에 큰 힘이 될 거로 기대를 모으고 있다"고 했다.

권창훈은 A매치 43경기에 출전해 12골을 터트렸다. 프로축구 K리그2 수원삼성에서 프로 데뷔를 했고, 이후 디종(프랑스), 프라이부르크(독일) 등 유럽 무대를 두루 경험했다. 수원으로 복귀한 뒤 K리그1 김천 상무, 전북 현대, 제주 등에서 활약했다.

새로운 도전이다. 권창훈은 "내겐 매우 큰 도전"이라며 "한국에 있을 때 신 감독님이 인도네시아에서 활약하시는 모습을 지켜봤다. 또 인도네시아 축구가 비약적인 발전을 이루는 것도 봤다. 이 모든 게 내게 긍정적인 이미지를 갖게 만들었고, 이곳으로 오게 된 결정적 계기가 됐다"고 소감을 전했다.

더 높은 곳을 바라본다. 이적 전문 매체 '트랜스퍼마르크트'에 따르면 자카르타는 2025~2026시즌 인도네시아 프로축구 1부리그에서 3위를 차지했다. 자카르타는 지난달 신 감독을 선임한 데 이어, 권창훈까지 품으면서 새 시즌 준비에 박차를 가한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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