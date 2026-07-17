‘김부장’ 손나은, 식단 관리 얼마나 했길래…운동복 자태에 ‘감탄’ [스타★샷]

사진 = 손나은 SNS 계정

그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 꾸준한 자기관리로 완성한 탄탄한 몸매를 공개했다.

손나은은 17일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 헬스장에서 운동 중인 손나은의 모습이 담겼다. 운동복 차림의 손나은은 군살 없는 슬림한 몸매와 탄탄한 보디라인을 자랑하며 시선을 사로잡았다. 꾸준한 운동과 철저한 자기관리가 돋보이는 건강미 넘치는 자태가 감탄을 자아냈다.

손나은은 평소 철저한 자기관리로도 잘 알려져 있다. 앞서 방송인 하지영의 유튜브 채널에 출연한 그는 “라면을 데뷔 이후에 혼자 하나를 끓여서 먹은 적이 없고 컵라면을 하나 다 먹어본 적이 없다. 먹으면 안 되겠다는 생각이 들어서. 정말 먹고 싶을 때 누구 거 한입 먹는다”고 밝혀 화제를 모았다.

한편 손나은은 SBS 드라마 ‘김부장’에 출연 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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