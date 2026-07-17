“많이 아쉽다…처음 보는 수에 당황해” 바둑 세계 1위 신진서, AI 카타고에 1국 역전패

사진=뉴시스

세계랭킹 1위 바둑기사 신진서 9단이 두 점을 깔고 인공지능(AI)에 도전했으나 아쉬운 역전패를 당했다.

세계랭킹 1위 신진서 9단은 17일 중구 청파로 한국경제TV스튜디오에서 열린 '쎈수학·한경 기신전' 1국에서 AI 카타고(KataGo)에 245수 만에 흑 불계패했다.

10년 만의 AI와 맞대결이다. 2016년 이세돌 9단과 알파고의 대국 이후 첫 대국으로 화제를 모았다. 당시 이세돌 9단은 알파고에 1승 4패를 거뒀다. 이번 AI 카타고는 미국의 컴퓨터 과학자 데이비드 우가 개발한 오픈소스 바둑 인공지능이다. 현재 프로기사들의 연구와 훈련, 바둑 중계 해설 등에서 폭넓게 활용되고 있다. 승률뿐 아니라 집 차이까지 수치로 제시하는 분석 기능을 갖춰, 알파고 이후 바둑 AI의 발전을 상징하는 프로그램으로 평가받고 있다.

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이번 대국은 신진서 9단이 흑을 잡고 2점을 먼저 놓는 2점 접바둑으로 진행됐다. 덤은 0.5집이다. 제한시간은 신진서 9단에게 기본 5시간과 30초 초읽기 1회가 주어졌고, 카타고는 기본시간 없이 매수 연산 시간으로 20초를 썼다.

신진서 9단이 두 점을 먼저 깔고 시작한 만큼 카타고는 초반부터 변칙수를 들고 나왔다. 첫수를 화점에 놓은 카타고는 두 번째 수는 우상귀에 세칸 높은 걸침 수를 두는 등 변칙을 펼쳤다. 이후 중반 중앙에서 나온 흑 70수와 76수로 신진서 9단의 승률은 99%대 밑으로 떨어졌다. 이어 우하귀에서 실수(흑 90)까지 나오면서 카타고의 역습이 시작됐다. 102수 이후 역전을 허용한 신진서 9단은 크게 벌어진 격차를 줄이지 못하고 패했다.

신진서 9단은 "많이 아쉽다. 처음 보는 백의 두 번째 수에 당황해 준비했던 계획이 어긋났다. 그 후 중앙 삭감에 나서기 전에 시간을 더 써야 했는데 반발을 허용하면서 바둑이 어려워졌다. 결과적으로 가장 아쉬운 장면"이라고 이날 대국을 돌아봤다.

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이어 "결과와 관계없이 오늘 내용은 개인적으로 많이 부끄럽다"며 "남은 두 판은 지더라도 끝내기 승부까지 끌고 가는 것을 목표로 하겠다. 오늘 초반 예상치 못한 수를 경험했기 때문에 어떻게 준비해야 할지 고민이지만, 최대한 열심히 준비해 오늘과 다른 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

하루 휴식 후 19일 열리는 2국에서 반격에 나선다. 신진서 9단은 "AI와의 대국은 심리적인 면이 중요하기 때문에 초반부터 중반까지 집 차이가 조금씩 좁혀지더라도 심리적으로 흔들리지 않고 대국을 이어 나가는 데 초점을 맞추겠다"고 각오했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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