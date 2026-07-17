진태현, ‘이숙캠’ 하차 후에도 밝은 미소…♥박시은과 근황 공개

사진 = 진태현 SNS 계정

배우 진태현이 ‘이혼숙려캠프’ 하차 소식 이후 근황을 공개하며 팬들과 소통했다.

17일 진태현은 자신의 계정을 통해 “아내와 즐겁고 감사하게 광고 촬영했다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “저희 부부를 언제나 좋아해 주셔서 감사하다”며 “오늘은 새벽 일찍 일어나 기도를 하게 되었다. 제가 제일 많이 사랑하는 하나님 아버지께서 저를 응원해 주시는 모든 분에게 평안의 마음과 사랑이 넘치고 지금 겪고 있는 안 좋은 일들도 잘 해결되길, 건강도 지켜달라고 빌었다”고 전했다.

공개된 사진에는 광고 촬영장에서 다정한 포즈를 취한 진태현과 박시은의 모습이 담겼다. 서로에게 기대 환하게 미소 짓는 두 사람의 화기애애한 분위기가 눈길을 끌었다.

앞서 진태현은 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 하차했다. 지난 16일 방송 말미에는 “22기가 오기까지 2년 동안 함께해주신 진태현 조사관님께 감사드립니다”라는 자막이 등장하며 하차 소식이 전해졌다.

이와 함께 배우 이동건이 새로운 가사조사관으로 합류하는 예고 영상이 공개됐다. 다만 진태현의 마지막 소감이나 작별 인사는 방송에 담기지 않아 시청자들의 아쉬움을 자아냈다.

한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했으며, 슬하에 입양한 세 딸을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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