‘역주행 신화’ 리센느, 1위 트로피 품에 안고 악플러와 전쟁

그룹 리센느. 출처=더뮤즈엔터테인먼트 SNS

최근 음원 차트 역주행과 음악방송 1위를 휩쓸며 급성장 중인 5인조 걸그룹 리센느(RESCENE)가 아티스트 권익 보호를 위한 본격적인 법적 대응에 나선다.

지난 16일 소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 공식 홈페이지를 통해 “아티스트의 권익 보호를 위한 전용 제보 및 신고 사이트를 개설했다”고 밝혔다.

소속사 측은 “해당 사이트는 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시물과 저작권 침해 사례를 신속하고 정확하게 파악해 조치하기 위한 목적”이라며 “팬들의 적극적인 제보를 바탕으로 아티스트 권익 보호에 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

이 같은 소속사의 강력 대응 조치는 최근 급증한 리센느의 인지도와 대중적 관심에 따른 부작용을 사전에 차단하겠다는 의도로 풀이된다.

지난 2024년 3월 데뷔한 리센느(미나미, 리브, 제나, 원이, 메이)는 최근 가요계에서 가장 주목받는 ‘역주행의 아이콘’으로 꼽힌다. 이들이 지난해 8월 발표한 첫 번째 미니앨범 타이틀곡 ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’은 멤버 원이와 미나미의 유튜브 콘텐츠에서 파생된 ‘거제 야호’ 밈(Meme)이 온라인상에서 화제를 모으며 뒤늦게 입소문을 탔다.

이후 무서운 기세로 차트 역주행을 기록한 러브 어택은 마침내 지난 8일, 데뷔 2년 4개월 만에 국내 최대 음원 플랫폼 멜론 톱 100 차트 1위에 오르는 기염을 토했다.

상승세는 여기서 그치지 않았다. 리센느는 지난 14일 방송된 SBS M·SBS FiL ‘더쇼’에서 그룹 카라의 히트곡을 리메이크한 신곡 ‘프리티 걸(Pretty Girl)’로 데뷔 후 첫 음악방송 1위 트로피를 품에 안으며 대세 걸그룹으로서의 입지를 굳혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]