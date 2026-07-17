‘충주지씨’ 지석진·지예은, 신곡 ‘아쿠아’ 발매…음방까지 접수

‘충주지씨’ 지석진과 지예은이 돌아왔다.

17일 오후 6시 충주지씨는 두 번째 싱글 '아쿠아(AQUA)'를 발매한다. 앞서 지석진은 자신의 인스타그램을 통해 신곡 '아쿠아(AQUA)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며 컴백을 홍보했다.



충주지씨는 지석진과 지예은이 만든 혼성 그룹이다. '아쿠아'는 맑고 투명한 물의 이미지를 청량한 팝 사운드로 풀어낸 곡이다. 경쾌한 기타 리프와 시원하게 펼쳐지는 사운드, 누구나 따라 부르기 쉬운 친근한 멜로디가 어우러졌다.

바쁜 일상 속에서 잠시 벗어나 느끼는 자유로움과 순수했던 감정, 설렘의 순간들을 담아냈다. 누구나 공감할 수 있는 가사와 밝고 긍정적인 분위기로 '충주지씨' 특유의 친근하고 따뜻한 감성을 보여준다.

지난해 공개한 첫 싱글 '밀크쉐이크' 이후 약 1년 만에 선보이는 신곡이다. '밀크쉐이크'에서 보여준 유쾌한 케미가 '아쿠아'에서는 더욱 깊어진 호흡과 완성도 높은 하모니로 이어져 청량한 분위기를 담아낼 것으로 기대를 모은다.

충주지씨는 앨범 발매와 함께 오는 19일 SBS '인기가요' 무대를 통해 첫 음악방송 무대를 꾸민다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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