박은빈 오컬트로맨스 ‘오싹한 연애’ 첫방 D-DAY…양세종과 화끈한 공조

배우 박은빈표 오컬트 로맨스가 드디어 베일을 벗는다.

18일 오후 9시 10분 첫 방송하는 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’는 귀신 보는 재벌 상속녀와 세상에서 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그리는 드라마.



‘오싹한 연애’는 아시아 전역에서 인기를 얻었던 동명의 호러블 로맨스 영화를 원작으로 한다. 귀신 보는 여자와 그녀를 사랑하게 된 남자의 로맨스를 비롯해 손을 잡으면 귀신이 보인다는 설정과 남녀 간의 공조, 그리고 오리지널 캐릭터의 등장까지 드라마만의 다채로운 볼거리가 준비됐다.

폭넓은 장르 소화력으로 시청자들의 신뢰를 받아온 배우 박은빈(천여리 역)과 로맨스 장인 양세종(마강욱 역), 멀티 엔터테이너 옹성우(강민환 역)가 뭉쳤다는 점도 기대 포인트다. 강렬한 개성을 가진 배우들까지 총출동해 극을 더욱 풍성하게 채울 예정이다.

극 중 천여리(박은빈 분)는 귀신을 볼 뿐만 아니라 손이 닿는 사람들까지도 귀신을 보게 만드는 비밀을 가진 인물이다. 귀신 때문에 사람들과 벽을 쌓고 살아가던 천여리에게 마강욱(양세종 분)과 강민환(옹성우 분)이 다가오면서 천여리의 외로운 삶에도 변화가 찾아온다.

검사 마강욱은 천여리와 엮인 후로 세상에서 가장 무서워하는 존재인 귀신을 보게 되지만, 계속해서 천여리의 주변을 지키며 공감대를 형성한다. 두 얼굴을 가진 빌런 강민환도 절친 천여리의 곁을 얻기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 노력한다. 마강욱과 강민환 중 천여리의 철벽을 뚫고 들어올 남자는 누구일지 삼각 로맨스에 관심이 집중된다.



숨겨진 진실을 찾고 피해자들의 원한을 풀어주는 천여리와 마강욱의 공조도 흥미를 돋운다. 천여리가 죽은 피해자로부터 사건의 힌트나 증언을 듣고 마강욱에게 전달하면 마강욱은 이를 토대로 현장에 남아있는 증거를 수집해 범인들을 체포한다. 신(神)력과 공권력의 컬래버레이션을 무기로 한 두 사람의 호흡이 기대된다.

천여리와 마강욱을 찾아올 원혼들의 각양각색 사연도 호기심을 높인다. 치정으로 비롯된 살인부터 안타까운 사고까지 원혼들이 들려주는 이야기가 다채로운 감정을 선사한다. 이들은 왜 저승에 올라가지 못하고 구천을 떠돌고 있는 것일지 이목이 집중된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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