‘이숙캠’ 양나래 변호사, 9월 결혼 앞두고 웨딩사진 공개…“평생 함께할 동반자”

양나래 변호사가 오는 9월 결혼을 앞두고 웨딩 사진과 함께 직접 결혼 소감을 전했다.

사진 = 양나래 SNS 계졍

양나래 변호사는 17일 자신의 SNS에 “다가오는 9월, 제가 평생을 함께할 소중한 동반자를 만나 결혼하게 됐다”는 글과 함께 웨딩 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 양나래는 순백의 웨딩드레스를 입고 다양한 포즈를 취하며 우아한 분위기를 자아냈다.

사진 = 양나래 SNS 계졍

사진 = 양나래 SNS 계졍

사진 = 양나래 SNS 계졍

양나래는 예비 신랑에 대해 “옳고 그름을 바라보는 가치관이 같고, 함께 꿈꾸는 미래의 방향이 같으며, 서로에게 사랑을 표현하는 방식까지 닮은 참 좋은 사람”이라고 소개했다.

이어 “‘아침마당’방송 이후 기사로 먼저 소식을 접하신 분들도 계실 텐데, 직접 말씀드리기 전에 소식을 전하게 된 점 너른 마음으로 이해해 주시면 감사하겠다”며 “늘 보내주신 응원과 사랑에 진심으로 감사드린다. 보내주시는 따뜻한 축하와 축복 잊지 않고, 서로를 아끼고 존중하며 행복하게 살아가는 모습으로 보답하겠다”고 밝혔다.

앞서 양나래는 이날 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’에 출연해 오는 9월 결혼 소식을 깜짝 발표했다. 당시 그는 “이 이야기를 들으시면 이미 시집간 거 아니었냐고 생각하실 수도 있는데 9월에 결혼하게 됐다. 잘살아 보도록 하겠다”고 소감을 전했다.

한편 양나래는 법률사무소 나래 대표 변호사로 활동 중이며, JTBC ‘이혼숙려캠프’에서 이혼 전문 변호사로 출연하며 시청자들과 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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