‘공감세포’ 김명수, 강민아 매니저 계약하며 ‘로맨스 급물살’

‘공감세포’ 김명수가 강민아의 매니저로 본격 활동을 시작하며 한층 가까워진다.

18일 라이프타임을 통해 방송되는 토일드라마 ‘공감세포’ 5회에서는 차은환(김명수 분)이 유지안(강민아 분)과 매니저 계약을 맺고 본격적으로 돕는 모습이 그려진다.

앞서 유지안은 차은환에게 감정 전이 사실을 밝히며 자신의 복귀를 도와달라고 부탁했다. 차은환이 감정을 전달해 주면, 이를 바탕으로 연기하겠다는 것. 차은환은 제안을 차갑게 거절했지만, 그녀는 포기하지 않고 매달렸다. 그 와중 유지안은 한이진(권소현 분)이 꾸민 계략에 휘말려 악덕 소속사와 계약을 맺을 위기에 처했다. 이때 그녀를 애타게 찾던 차은환이 현장에 들이닥쳤고, 유지안에게 “내가 그쪽 매니저 하겠다”고 선언했다.

본방송을 앞두고 공개된 스틸에서는 두 사람이 서로에게 더욱 더 스며든다. 진지하게 대본을 분석 중인 차은환은 유지안을 바라보며 맞춤형 설명에 나선다. 유지안 역시 그의 가르침을 받아들이며 배우로서 성장하고, 둘 사이 한층 두터운 신뢰가 쌓인다. 이윽고 다가온 유지안의 작품 미팅 당일 그녀를 따라간 차은환은 눈빛으로 응원을 보낸다. 긴장 가득하던 유지안은 차은환의 따뜻한 격려에 힘입어 관계자들 앞에서 열연을 펼친다.

차은환과 유지안은 감정 전이 사정거리 측정을 핑계로 달콤한 데이트에 나선다. 오롯이 두 사람만 있는 넓은 운동장, 사랑이 가득한 눈으로 서로를 바라보는 차은환과 유지안의 모습이 눈길을 끈다.

제작진은 “차은환과 유지안은 점점 더 서로에게 의지하게 되지만, 두 사람이 엮인 과거의 사건 역시 이들을 옥죈다. 크나큰 파란이 예고된 이들의 사랑이 어디로 향할지 지켜봐달라”라고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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