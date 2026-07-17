“지적인데 섹시해” 나띠, 메탈 안경+초밀착 드레스로 뽐낸 넘사벽 골반 라인 [스타★샷]

나띠가 도발적인 오피스 패션을 선보였다. 출처=나띠 SNS

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 멤버 나띠가 세련된 오피스룩의 정석을 선보이며 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

17일 나띠는 자신의 SNS 채널을 통해 초록색 하트 이모티콘과 함께 광고 촬영 비하인드로 보이는 여러 장의 사진을 공개했다.

나띠가 도발적인 오피스 패션을 선보였다. 출처=나띠 SNS

공개된 사진 속 나띠는 어깨선과 쇄골 라인이 돋보이는 딥 그린 컬러의 홀터넥 미니 드레스를 착용해 탄탄한 보디라인과 페미닌한 매력을 동시에 드러냈다. 여기에 최근 패션계 트렌드로 떠오른 ‘오피스 사이렌(Office Siren)’ 무드의 메탈 프레임 안경을 매치해 지적이면서도 감각적인 스타일링을 완성했다.

특히 자연스럽게 흘러내린 번 헤어스타일에 화이트 실험실 가운을 믹스매치한 컷에서는 전문 연구원을 연상케 하는 이색적이면서도 트렌디한 ‘테크-시크’ 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.

사진을 접한 글로벌 팬들은 다양한 언어로 “독보적인 콘셉트 소화력이다”, “안경 쓴 모습이 너무 잘 어울린다” 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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