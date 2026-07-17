“못 알아볼 뻔”…김유정, 청순미 벗고 ‘강렬 금발 단발’로 반전 근황 [스타★샷]

김유정이 파격적인 금발 헤어스타일을 공개했다. 출처=얼루어코리아 SNS

배우 김유정이 기존의 청순한 이미지를 벗고 파격적인 금발 단발 스타일로 변신해 화제를 모으고 있다.

지난 16일 뷰티 라이프스타일 매거진 ‘얼루어 코리아’는 공식 SNS 채널을 통해 김유정과 함께한 8월호 커버 화보를 공개했다.

공개된 사진 속 김유정은 밝은 금발의 단발머리에 강렬한 레드 미니 원피스를 매치해 독보적인 비주얼을 선보였다. 특히 검은 의자 위에서 감각적인 포즈를 취하며 전문 모델 못지않은 아우라를 뿜어냈다. 카메라를 정면으로 응시하는 깊은 눈빛 역시 시선을 사로잡는다.

그간 우아하고 세련된 스타일을 주로 선보였던 김유정은 이번 화보를 통해 완전히 새로운 매력을 자아내며 한계 없는 콘셉트 소화력을 입증했다.

한편 올해로 데뷔 24년 차를 맞이한 베테랑 배우 김유정은 본업에서도 활발한 행보를 이어간다. 그는 오는 10월 첫 방송 예정인 tvN 새 드라마 ‘100일의 거짓말’을 통해 안방극장에 복귀할 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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