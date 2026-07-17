강혜원, 한여름에 올블랙?…한 뼘 크롭탑에 드러난 슬림 허리라인 [스타★샷]

강혜원이 우아한 올블랙 패션을 선보였다. 출처=강혜원 SNS

가수 겸 배우 강혜원이 무더위를 날리는 세련된 올블랙 서머 패션을 선보였다.

지난 16일 강혜원은 자신의 SNS 채널을 통해 특별한 문구 없이 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 강혜원은 다채로운 블랙 아이템을 활용해 시크하면서도 페미닌한 무드를 넘나드는 독보적인 아우라를 발산했다.

강혜원이 우아한 올블랙 패션을 선보였다. 출처=강혜원 SNS

먼저 야외 테라스로 보이는 공간에서 강혜원은 하트넥 라인과 퍼프 소매가 돋보이는 블랙 크롭 탑을 착용했다. 전면부의 코르셋 디테일이 유니크한 멋을 더한 가운데 슬림한 허리 라인을 은근히 드러내는 크롭 기장으로 시원하고 힙한 매력을 강조했다. 여기에 워싱이 가미된 블랙 데님 팬츠를 매치해 과하지 않은 캐주얼한 감각까지 잡았다.

또 다른 컷에서는 오프숄더 스타일의 블랙 반소매 골지 니트를 입고 청초한 어깨 라인을 드러냈다. 자칫 단조로울 수 있는 올블랙 스타일링이지만 화이트 도트 패턴이 새겨진 블랙 미니 쇼츠를 하의로 선택해 경쾌하면서도 사랑스러운 포인트를 놓치지 않았다.

여름의 청량함과 세련미를 동시에 잡은 강혜원의 근황에 글로벌 팬들의 반응도 뜨겁다. 팬들은 댓글을 통해 “여름이 혜원을 위해 존재하는 것 같다”, “매 순간이 눈부시다”, “올블랙이 이렇게 싱그러울 수 있나” 등의 찬사를 보내며 뜨거운 관심을 나타냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]