빈예서, 신곡 ‘으뜸타령’ 18일 발매…국악풍 디스코 트롯

가수 빈예서가 국악과 디스코가 어우러진 신곡으로 또다른 반전 매력을 선보인다.

17일 소속사 예음컬처앤콘텐츠는 빈예서가 오는 18일 신곡 ‘으뜸타령’을 공개한다고 밝혔다.

‘으뜸타령’은 국악 특유의 흥겨운 선율과 디스코 리듬이 조화를 이루는 국악풍 디스코 트롯 장르의 곡이다. 사랑에 빠진 한 여인의 설레는 감정을 밝고 경쾌하게 풀어냈으며, 통통 튀는 가사와 중독성 있는 멜로디가 어우러졌다.

그동안 사랑스럽고 앳된 이미지를 보여주었던 빈예서가 한층 성숙하고 여성스러운 분위기를 선보이며 새로운 매력을 보여줄 것으로 기대를 모은다. 기존과는 또 다른 감성과 퍼포먼스를 통해 한 단계 성장한 모습을 확인할 수 있을 전망이다.

‘풍악을 울려라’, ‘신발끈’ 등을 통해 빈예서와 꾸준히 호흡을 맞춰온 히트 메이커 콤비 이용구 작사가와 이동철 작곡가가 다시 한번 의기투합했다. 오랜 시간 함께 작업하며 빈예서의 개성과 장점을 가장 잘 이해하고 있는 두 사람이 빈예서를 위해 심혈을 기울여 만든 맞춤형 곡이다.

차세대 트롯 아티스트로 자리매김하며 탄탄한 팬덤과 함께 많은 사랑을 받고 있는 빈예서는 이번 노래를 통해 한층 넓어진 음악적 스펙트럼과 새로운 매력을 선보이겠다는 각오다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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