크러쉬, 성시경 만났다…17일 ‘고막남친’ 출격

가수 크러쉬(Crush)가 성시경과 만났다.

17일 방송되는 KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 크러쉬가 게스트로 출연한다. 2024년 11월 방송된 ‘더 시즌즈-이영지의 레인보우’ 이후 오랜만에 지상파 음악방송 나들이다. 그간 독보적인 음색과 뛰어난 감성으로 많은 사랑을 받은 그는 특유의 귀호강 라이브를 선보일 것으로 보인다.

앞서 ‘더 시즌즈’ 공식 SNS 채널을 통해 공개된 숏폼 콘텐츠에서 크러쉬는 MC 성시경과 함께 에이티즈의 ‘BAD(배드)’ 챌린지를 유쾌하게 풀어내 본방송 기대감을 높였다.

크러쉬는 지난 4월 종영한 Mnet ‘쇼미더머니12’에서 첫 출연으로 우승자를 배출한 프로듀서로 자리매김한 것은 물론 지코와의 듀엣곡 ‘Yin and Yang(인 앤 양)’으로도 굳건한 존재감을 과시했다. 또 ‘힙합플레이야 페스티벌 2026’ 무대에 오르는 등 활발한 활동을 펼쳤다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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