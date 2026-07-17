“문자만 하고 ‘오늘부터 1일’”…산다라박이 밝힌 ‘비대면 연애’의 실체

산다라박이 비대면 연애 경험을 고백했다. 출처=유튜브 채널 ‘입만열면’ 영상 캡처

그룹 투애니원(2NE1) 출신 산다라박이 철저했던 과거의 ‘비대면 연애’ 경험담과 솔직한 연애관을 털어놨다.

16일 유튜브 채널 ‘입만열면’에는 ‘난생처음 들어보는 비대면 연애’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 게스트로 출연한 산다라박과 브라운아이드걸스 제아는 진행자 이용진과 함께 다채로운 입담을 뽐냈다.

특히 산다라박의 독특한 과거 연애 방식이 이목을 끌었다. 연예계 데뷔 이후 스캔들이 거의 없었던 그는 과거 주로 연예인과 교제했다고 밝히며 “안 만나면 스캔들이 안 난다. 대면 연애를 시작한 건 얼마 되지 않았다”고 운을 뗐다.

이어 “비대면으로 문자만 주고받는 연애는 몇 개월 이상 갈 수가 없다. 상대방이 찾아와도 나가지 않았고, 남자들이 그걸 버티지 못했다”고 덧붙였다. 산다라박은 “당시엔 ‘오늘부터 1일’이라고 하니 연애를 했다고 생각했지만, 지금 돌아보면 두 번 정도 만나거나 먼발치에서 같은 공간에 있었던 게 전부라 진짜 연애가 아니었던 것 같기도 하다”고 솔직하게 고백했다.

항간에 알려진 ‘연하남 선호’에 대한 오해도 해명했다. 산다라박은 “어쩌다 보니 연하만 만났을 뿐”이라며 “연하남 특유의 귀여운 반전 매력과 남자답게 보호해 주는 면도 좋아한다”고 설명했다. “연상은 남자로 보이지 않느냐”는 질문에는 “그건 아니다. 내 이상형이었던 은지원 오빠처럼 약간 ‘초딩’ 같은 면이 있는 연상이라면 좋다”고 답했다.

한편, 과거의 ‘철벽’과 달라진 현재의 연애 스타일도 언급했다. 산다라박은 “요즘은 (이성과) 대화도 잘하고 데이트도 잘한다”면서도 “그래도 여전히 대놓고 다니지는 못한다”며 신중한 태도를 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]