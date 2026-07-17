루네이트, 베일 벗은 신보…‘스니커즈’ 음원·퍼포먼스 일부 최초 공개

그룹 루네이트(LUN8)가 다양한 스펙트럼의 신곡으로 가득 채운 새 앨범을 들고 컴백한다.

루네이트는 지난 15일과 16일 공식 SNS와 유튜브 채널에 네 번째 미니앨범 ‘Off the Grid’(오프 더 그리드)의 트랙리스트 이미지, 트랙 스포일러 영상을 공개했다.

이번 앨범에는 타이틀곡 ‘SNEAKERS’(스니커즈)를 비롯해 ‘TO THE MOON’(투 더 문), ‘BACK’(백), ‘나의 가장, 아름다운 세상’까지 총 4곡이 수록된다.

트랙 스포일러 영상을 통해서는 ‘SNEAKERS’의 음원 및 퍼포먼스 일부도 처음 베일을 벗었다. 휘파람과 스트링이 레이어드된 사운드와 루네이트의 청량감 넘치는 보이스가 어우러졌다. 안무는 멤버 타쿠마, 준우, 이안이 직접 제작에 참여했다.

루네이트를 상징하는 ‘달’로 함께 떠나자는 긍정적인 메시지를 풀어낸 ‘TO THE MOON’, 거칠면서도 감각적인 힙합 사운드가 돋보이는 ‘BACK’, 아버지의 사랑을 노래한 ‘나의 가장, 아름다운 세상’까지 다채로운 무드로 귀를 사로잡았다.

‘Off the Grid’는 청춘을 지나고 있는 루네이트의 자유로움과 패기를 담아낸 앨범이다. 활기찬 청춘의 바이브를 응축한 타이틀곡 ‘SNEAKERS’로 글로벌 팬심을 정조준하는 동시에 웰메이드 수록곡을 통해 폭넓은 스펙트럼과 성장한 역량을 입증한다는 포부다.

특히 멤버들은 루네이트만의 에너제틱하고 자유분방한 매력을 극대화할 수 있는 포인트 안무들을 구상해 퍼포먼스의 완성도를 높였다. 스니커즈를 신고 어디든 자유롭게 달려 나가는 듯한 직관적이면서도 트렌디한 움직임이 예고되면서, 올여름 무대를 청량하게 장악할 루네이트의 면모에 기대감이 쏠리고 있다.

오는 22일 앨범 발매에 이어 8월 8일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 데뷔 첫 단독 팬콘 ‘OFF-ZONE’(오프-존)을 개최하고 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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