“1박에 400만 원?”…‘자린고비’ 전원주, 선우용여 통 큰 선물에 ‘기절초풍’

선우용여가 전원주와 함께 제주로 호캉스를 떠났다. 출처=유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 영상 캡처

배우 선우용여가 평소 근검절약으로 유명한 동료 배우 전원주를 위해 특별한 여행을 준비했다.

지난 16일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 두 사람이 제주도의 한 5성급 리조트를 찾아 휴식을 즐기는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 선우용여는 여행을 기획한 배경에 대해 “(전)원주 언니가 돈이 아까워 여행을 잘 다니지 못하는 것이 안타까웠다”라며 “내 돈을 보태서라도 호강을 시켜주고 싶었다. 좋은 것도 먹고 좋은 곳도 가봐야지, 우물 안 개구리처럼 살다 가면 안 된다”고 전했다.

리조트 직원들의 환대 속에 숙소에 도착한 전원주는 이국적인 풍경과 압도적인 규모에 감탄을 금치 못했다. 전원주는 주변을 둘러보며 “하와이에 온 줄 알았다. 오래 살고 볼 일”이라며 기쁨을 감추지 못했다.

그러나 훈훈했던 분위기도 잠시, 전원주는 숙박 비용을 확인한 뒤 경악했다. 하루 숙박비가 ‘400만원’이라는 선우용여의 답변에 전원주는 바닥에 털썩 쓰러지는 시늉을 해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 선우용여는 “나이가 들면 돈을 쓸 줄도 알아야 한다”면서 “젊어서 고생했으니, 이제는 돈을 쓰는 만큼 대접받고 살아야 할 때”라며 진심 어린 조언을 건넸다.

선우용여의 따뜻한 마음에 감동한 전원주는 먼저 세상을 떠난 남편의 유언을 떠올리기도 했다. 전원주는 “남편도 마지막 순간에 ‘당신도 이제 돈 좀 쓰고 살라’는 말을 남겼었다”고 고백해 뭉클함을 자아냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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