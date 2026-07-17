빌리 츠키, 한강서 뽐낸 한 줌 쇄골 라인…‘슬립 원피스’로 청순+섹시 [스타★샷]

츠키가 산뜻한 여름 패션으로 일상을 공유했다. 출처=츠키 SNS

그룹 빌리(Billlie)의 멤버 츠키가 싱그러운 여름 감성이 물씬 풍기는 일상을 공유해 팬들의 이목을 집중시켰다.

지난 16일 츠키는 자신의 SNS 채널에 “이날 사진 너무 많이 찍어서 헤헤”라는 글과 함께 한강 고수부지를 배경으로 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 츠키는 청순하면서도 내추럴한 썸머 페미닌 룩을 완벽하게 소화했다. 그는 가느다란 어깨끈이 돋보이는 뷔스티에 형태의 슬립 롱 원피스를 착용해 가냘픈 실루엣을 강조했다. 특히 가슴 라인을 따라 장식된 섬세한 화이트 레이스 디테일이 사랑스러운 매력을 배가시켰다.

츠키가 산뜻한 여름 패션으로 일상을 공유했다. 출처=츠키 SNS

원피스의 세련된 스타일링도 눈길을 끈다. 은은한 크림색 바탕에 잔잔한 블루 플로럴 패턴과 세로 스트라이프 무늬가 조화를 이뤄 시원하면서도 빈티지한 무드를 자아냈다. 여기에 쇄골 라인이 돋보이는 넥라인을 따라 심플한 골드 체인 목걸이를 매치해 과하지 않으면서도 세련된 포인트를 더했다. 노을 지는 한강의 풍경과 츠키의 밝은 브라운 톤 롱 헤어가 어우러져 한 편의 화보 같은 분위기를 완성했다.

사진을 접한 누리꾼들은 “사진을 많이 남길 수밖에 없는 미모다”, “바비인형 실사판 같다”, “청량한 여름 그 자체” 등 다양한 댓글을 남기며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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