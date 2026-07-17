‘27일 컴백’ 누에라, 와일드한 변신…과감한 어깨 노출까지

컴백을 앞둔 그룹 누에라(NouerA)가 와일드한 매력을 뿜어냈다.

누에라는 지난 16일 공식 SNS를 통해 미니 4집 앨범 '.exe'(이엑스이)의 세 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

거친 질감의 공간을 배경으로 누에라의 터프한 매력을 담아냈으며 '.exe'의 또 다른 감성을 표현했다. 특히 유섭은 어깨를 드러낸 과감한 스타일링으로 한층 성숙한 분위기를 완성했다. 앞서 공개한 콘셉트 포토들이 로맨틱 무드로 풋풋한 설렘과 청춘 감성을 담아냈다면 이번에는 한층 시크한 분위기가 눈길을 끌었다.

오는 27일 발매하는 '.exe'는 좋아하는 사람에게 마음을 전하기 위해 거침없이 질주하는 누에라의 고백 작전을 그린다. 동명의 타이틀곡 '.exe'는 사랑하는 사람에게 닿기 위해 차원의 경계마저 뛰어넘는 질주를 누에라만의 에너지와 유쾌한 감성으로 풀어냈다.



누에라는 오는 21일부터 뮤직비디오 티저 2편을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]