‘성덕’ 리센느 “BTS·트와이스도 따라한 ‘야호’, 너무 좋아서 잠 못 잤다”(윤주모)

걸그룹 리센느가 역주행 인기 소감을 밝힌다.

17일 공개되는 유튜브 채널 ‘술 빚는 윤주모’에서는 리센느 멤버 미나미, 리브, 제나가 윤주모(윤나라 셰프)와 케미스트리를 뽐낸다.

연습생 시절 멤버 중 소속사에 제일 먼저 입사한 미나미는 리브, 제나에 대한 첫인상을 고백한다. 미나미는 “당시 월말평가 1위를 도맡았는데 제나가 들어오고 나서 1위를 빼앗겼다”며 “내 실력이 많이 부족하다는 걸 알았다. 그만큼 제나가 매력 있다는 뜻이라 그게 무엇일지 계속 관찰했다”고 제나도 몰랐던 비하인드를 전한다. 리브를 향해서는 “처음에 들어왔을 때, ‘연습생 국룰’과 다른 점이 있었다”고 밝혀 궁금증이 쏠린다.

‘거제 야호’, ‘파라파라’ 등 각종 밈으로 대세 반열에 오른 속내도 털어놓는다. 리센느는 지난 14일 SBS ‘더쇼’에서 ‘프리티 걸’로 음악방송 첫 1위에 오르기도 했다. 미나미는 “어디 갈 때마다 축하한다는 말을 들으면 신기하다. 아직 축하할 정도도 아닌데 그런 말을 들으면 감사하지만 실감이 안 난다”며 “축하한다는 말이 더 올라갈 수 있다는 뜻이라는 걸 알기에 우리가 아직 더 올라갈 수 있다고 생각한다”고 말을 꺼낸다.

빅뱅 태양, 방탄소년단, 전지현, 이민정 등 대한민국 최고의 스타들도 줄줄이 리센느 밈을 따라했다. 미나미는 “아이돌 선배님들을 보며 꿈을 키워왔는데 그런 분들이 저희를 따라해주셨다”며 “방탄소년단, 트와이스 팬인데 다들 따라 해주셨다. 너무 좋아서 잠을 못 잤다”고 ‘성덕’ 소감을 전한다.

각자 별명에 대한 솔직한 마음도 밝힌다. ‘신라공주’ 제나는 “너무 마음에 든다. 완전 마음에 드는 별명이 생겼다”고 미소 짓자, 리브는 “나는 수원 왕발가락이다”라고 체념한 듯 반응해 웃음을 자아낸다. 그러면서도 “매일 저녁마다 발가락한테 칭찬 한 번씩 한다. 발가락 양말도 사고 있다”고 너스레를 떤다.

이외에도 ‘프리티걸’로 컴백한 멤버들은 엔딩 포즈에 대한 남다른 각오와 함께 윤주모에게 “팬들이 좋아하는 포즈가 있다”며 ‘아궁빵’, ‘모찌피스’ 등을 가르쳐주며 유쾌한 분위기를 형성한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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