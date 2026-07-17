국민체육진흥공단, 스포츠산업 취업역량 높이는 청년 교육 프로그램 운영

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 스포츠산업 분야 취업을 희망하는 청년들을 대상으로 실무 중심 교육과 현직자 멘토링 프로그램 참가자를 모집한다.

모집 과정은 ‘스포츠산업 실무마스터 2기’와 ‘스포츠 커리업 멘토링 8기’로 구성된다. 신청은 오는 23일 오후 3시까지 가능하다. 선발된 교육생들은 8월 중 프로그램에 참여한다.

먼저 스포츠산업 실무마스터 2기는 졸업자를 대상으로 하는 5주 집중 교육 과정이다. 스포츠산업 트렌드와 AI 활용 교육, 기업 및 프로구단 현장 탐방, 취업 서류 작성, 포트폴리오 제작, 모의면접 등 취업에 필요한 실무 교육을 폭넓게 제공한다.

교육비는 전액 무료이며 수료 시 보증금을 돌려받을 수 있고, 취업 연계 지원과 수료증 발급, 우수 취업자 취업 축하금 지급도 함께 이뤄진다.

스포츠 커리업 멘토링 8기는 대학(원)생 약 50명을 대상으로 진행된다. 공공기관과 프로구단, 협회, 스포츠 에이전트 등 다양한 직무의 현직자가 참여해 진로 설계와 취업 전략을 공유한다. 온라인 오리엔테이션을 시작으로 1대1 멘토링, 기업 방문, 그룹 멘토링, 1박 2일 취업 캠프를 통해 취업 특강과 포트폴리오 제작, 네트워킹 프로그램 등을 운영할 예정이다.

이를 통해 실무 능력 향상뿐 아니라 스포츠산업 분야의 다양한 직무를 직접 이해할 수 있는 기회도 함께 제공한다.

국민체육진흥공단 관계자는 “산업 현장에서 요구하는 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위해 실무교육과 현직자 멘토링을 마련했다”며 “청년들이 자신에게 맞는 진로를 설계하고 스포츠산업으로 진출할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

프로그램 관련 세부 사항과 신청 방법은 잡스포이즈 홈페이지에서 확인할 수 있다. 국민체육진흥공단 스포츠산업일자리센터 및 운영사무국을 통해 문의할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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