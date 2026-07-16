“나도현 단장님 눈은 틀리지 않았습니다” 최원준, ‘불방망이’ 증명은 계속된다

사진=뉴시스

전반기 타율 1위에 빛나는 방망이는 식지 않았다. 외야수 최원준(KT)이 후반기 첫 경기부터 승부를 가르는 결승 3점포를 터뜨리며 산뜻한 출발을 알렸다.

KT는 16일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 LG와의 정규리그 원정경기에서 4-3으로 승리했다. 올스타 휴식기 이후 한층 치열한 순위 싸움을 예고하듯 4연전의 포문을 열었다. 접전 끝 승전고는 물론, 올 시즌 LG와의 상대 전적서도 6승3패로 우위를 이어갔다.

해결사로 나선 건 1번타자 겸 우익수로 선발 출전한 최원준이다. 3타수 1안타 1홈런 3타점 1볼넷을 작성한 그는 초반부터 안타 하나로 승부의 추를 KT 쪽으로 끌어당겼다.

첫 타석만 해도 5구 승부 끝에 삼진으로 물러났지만, 곧장 이어진 두 번째 기회는 놓치지 않았다. KT는 0-1로 뒤진 2회 초 김상수의 볼넷과 배정대의 2루타로 기회를 잡았다. 이어 한승택의 적시타로 동점을 만든 뒤 2사 1, 3루서 최원준이 타석에 들어섰다.

이때 LG 선발투수 앤더스 톨허스트가 초구로 던진 시속 136.9㎞ 커터를 잡아당겨 오른쪽 담장 위로 넘겼다. 비거리 120ｍ, 타구 속도 시속 158.2㎞가 쓰여진 역전 아치였다. 팽팽한 1-1 흐름을 깨고 팀에 3점 차 리드를 안긴 이날의 결승타이기도 했다.

사진=뉴시스

최원준의 시즌 8호 홈런이다. KIA 소속이던 2024년 작성한 개인 한 시즌 최다 홈런인 9개에도 한 개 차로 다가섰다. 홈런 두 개를 더 보태면 2016년 데뷔 후 처음으로 두 자릿수 홈런 고지를 밟는다. 더불어 시즌 다섯 번째 결승타로 김현수, 장성우와 함께 팀 내 공동 2위에도 올랐다. 1위 샘 힐리어드(6개)와는 한 개 차다.

최원준은 경기 뒤 “내가 친 홈런으로 팀이 이길 수 있어 그게 가장 기쁘다”고 말했다. 이어 “톨허스트와 처음 상대해 봤는데, 공 궤적도 까다롭다 보니 첫 타석에선 어려움이 있었다. 그래도 구종을 많이 봐두면서 두 번째 타석 초구 노림수를 가져간 게 좋은 결과로 이어졌다”고 홈런 상황을 돌아봤다.

비시즌 동안 자신을 향했던 의문부호를 완벽하게 지워내는 중이다. KT는 지난겨울 최원준과 4년 최대 48억원에 자유계약선수(FA) 계약을 맺었다. 예상보다 큰 계약 규모라는 평가도 있었지만, 구단은 정교한 콘택트와 빠른 발, 넓은 외야 수비 범위와 강한 어깨를 갖춘 다재다능한 자원이라는 점에 주목했다.

사진=뉴시스

합류 첫해부터 기대 이상의 결과를 증명하고 있다. 최원준은 전반기 79경기서만 116안타 68득점 16도루를 써냈다. 전반기 타율 0.363은 리그 선두다. 상위 타선의 연결고리를 넘어 리그를 대표하는 돌격대장 중 하나로 자리매김한 것. 이 시기 OPS(출루율+장타율) 역시 0.950에 달한다.

취재진이 계약서를 다시 써야 하는 것 아니냐는 농담에 선수 본인 역시 활짝 미소 지을 정도다. 그러면서도 “수정해 주시면 너무 좋겠지만, 어쩔 수 없다”고 운을 뗀 뒤 “그냥 나도현 단장님이 생각 난다. 마주칠 때마다 해 주시는 ‘고맙다’는 그 말이… 그 한 마디면 모든 게 다 괜찮아지더라. 단장님의 눈이 틀리지 않았다는 걸 이렇게 야구장에서 증명할 수 있다는 게 너무 좋다”고 덧붙였다.

한편 이날 마운드에서는 로건 앨런이 힘을 보탰다. 로건은 5이닝 동안 99개의 공을 던지며 5피안타 1피홈런 1볼넷 7탈삼진 1실점으로 LG 타선을 막았다. 이상동(1이닝)과 전용주(⅔이닝)도 실점 없이 릴레이 역투를 펼쳤다.

이어 스기모토 코우키(1이닝 2실점), 박영현(1⅓이닝 무실점)이 LG의 거센 추격 속 천신만고 끝에 리드를 지켜냈다. 로건은 KT 합류 뒤 다섯 번째 등판 만에 시즌 첫 승을 품었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]