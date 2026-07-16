‘D.P.2’ 강렬 탈영병 배나라♥‘실력파’ 한재아, 결혼 준비 중…소속사 인정

배우 배나라와 한재아. 출처=배나라, 한재아 SNS

배우 배나라(35)와 뮤지컬 배우 한재아(33)가 결혼을 준비 중이다.

16일 배나라의 소속사 YY엔터테인먼트 관계자는 “두 사람이 결혼을 전제로 준비 중인 것이 맞다”라면서도 “다만 구체적인 결혼 시기는 아직 확정되지 않았다”고 공식 입장을 밝혔다.

앞서 이날 한 매체는 두 사람이 최근 결혼을 결심하고 올해 연말 또는 내년 초 예식을 목표로 식장을 알아보고 있다고 보도한 바 있다.

지난 1월 열애 사실을 공식 인정하며 공개 열애를 이어온 두 사람은 뮤지컬 무대에서 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 이들은 2019년부터 2020년까지 상연된 뮤지컬 ‘그리스’에 함께 출연한 것을 계기로 연인으로 발전, 오랜 기간 굳건한 신뢰를 쌓아온 끝에 결실을 맺게 됐다.

지난 2013년 그룹 베이비부로 데뷔한 배나라는 뮤지컬 무대에서 활약하다 2023년 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘D.P.’ 시즌2에서 탈영병 장성민(니나) 역을 맡아 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 이후 드라마 ‘악인전기’, ‘약한영웅 Class 2’, ‘당신의 맛’, ‘우주메리미’ 등에 잇달아 출연하며 대세 배우로 자리매김했으며 최근 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연해 친근한 일상을 공개하기도 했다.

한재아는 2017년 뮤지컬 ‘햄릿: 얼라이브’로 데뷔한 실력파 배우다. 이후 ‘맨 오브 라만차’, ‘어쩌면 해피엔딩’, ‘웨스트 사이드 스토리’, ‘킹키부츠’ 등 굵직한 작품의 무대에 오르며 뮤지컬 관객들의 큰 사랑을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]