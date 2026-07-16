최강희 “스토킹에 악몽까지” 피해 호소에…‘절친’ 양치승 “어디로 가면 돼?” 분노

최강희가 스토킹 피해에 대한 글을 올렸다. 출처=최강희 SNS

배우 최강희가 최근 지속적인 스토킹 피해를 입고 있다고 밝히며, 가해자를 향해 강력한 경고의 메시지를 전했다.

지난 15일 최강희는 자신의 소셜미디어를 통해 “모두가 보는 글이기에 설명을 남긴다”며 장문의 글을 게재했다.

그는 해당 글에서 “글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다”면서 “며칠 전 저에게 말을 거셨던 분인 것도 알게 됐다”고 구체적인 피해 상황을 설명했다.

이어 최강희는 가해자의 실명을 언급하지는 않으면서도 분명한 거절의 의사를 표명했다. 그는 “따라오지 마시라. 무응답도 거절”이라며 “동의 없는 대화 시도, 대기, 추적 모두 스토킹에 해당한다는 점을 인지하시길 바란다. 설령 악의가 없는 행동이라 할지라도 피해자에게는 극심한 심리적 공포감을 주는 행위”라고 지적했다.

지속된 불안감으로 인한 고충도 토로했다. 최강희는 “최근 일반적이지 않은 일들이 반복되면서 현실과 구분되지 않는 악몽을 꾸기도 했다”며 “이에 따라 앞으로는 방송국으로 전달되는 편지와 선물은 수령하지 않을 예정이다. 선물 등은 소속사나 공식 팬클럽을 통해 전달해 달라”고 당부했다.

해당 사실이 알려지자 평소 최강희와 절친한 사이로 알려진 헬스트레이너 겸 방송인 양치승은 “어디로 가면 되느냐”는 댓글을 남기며 우려와 분노를 표하기도 했다. 두 사람은 최강희의 다이어트 도전 및 양치승의 헬스장 운영 과정 등에서 서로를 격려하며 두터운 친분을 이어온 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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