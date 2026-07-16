[단독②] 충격! 고희진 감독, 성추행 현장에 동석하고도 ‘방관·묵인’… “몰랐다” 진술

사진=KOVO 제공

여자배구 정관장의 A코치 성추행으로 배구계가 술렁이고 있다. 충격적인 사실은 해당 사건이 벌어진 현장에 고희진 감독도 동석했다는 사실이다. 팀을 관리·감독 및 보호해야 할 책임이 있는 감독은 같은 현장에 있으면서도 아무런 조처를 하지 않았다. 방관했고 또 묵인했다. 고 감독은 이와 관련해 “해당 사실을 몰랐다”는 입장을 전했다.

세계비즈앤스포츠월드가 입수한 증거 자료에 따르면 고 감독은 지난 1월 올스타 브레이크 시기에 진행된 코칭스태프 및 선수단 회식 자리에 참석했다. 성추행 사건이 발생한 장소에도 물론 함께였다. 심지어 사건이 벌어진 맞은편에 앉아 “3차도 가고” 등의 발언을 한 것으로 확인됐다.

고 감독은 평소에 선수단과 허물없이 지내는 스타일로 유명하다. 하지만 그것이 전부는 아니다. 본지가 이번 사건을 취재하는 과정에서 선수들을 종종 술자리에 불러내거나, 숙소가 위치한 대전이 아닌 타 지역까지 지인이 운영하는 주점에 특정 선수들을 대동한 사실을 확인했다.

사진=KOVO 제공

구단은 지난 5월 본지의 사실 확인 후 고 감독을 업무에서 배제했다. 고 감독과 정관장의 계약 기간은 1년이 남았다. 구단에 따르면 고 감독은 책임을 통감하고 있다면서도, 당시 회식 자리에 대해선 “모르겠다. 잘 기억나지 않는다”고 진술한 것으로 알려졌다.

감독이 방관·묵인하는 사이 선수들은 계속 위험 속에 노출돼 있었다. 이에 대한 책임을 피할 수 없을 것으로 보인다. 한국배구연맹(KOVO) 선수인권보호위원회 규정 제12조 1항에 따르면 ‘다른 사람의 폭력(성폭력 포함)행위 등을 방조·은폐한 사람에 대하여는 제10조 제1항에서 2분의 1을 경감한 기준에 따라 징계, 제재금을 부과한다. 단, 폭력행위자에 대하여 제명을 하는 경우, 방조·은폐자에 대하여는 1년의 자격정지 처분을 부과한다’고 명시돼 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com, 최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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