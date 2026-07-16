저점 찍어본 쌍둥이 방망이, 염경엽 감독의 진단 “문보경이 살아나야”

사진=LG 트윈스 제공

선두 싸움 중인 프로야구 LG의 후반기 열쇠는 결국 방망이다. 반등을 꾀하는 중인 팀 주축타자인 문보경의 타격감 회복에도 덩달아 시선이 쏠린다.

LG는 16일 서울 잠실야구장서 열리는 KT와의 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 후반기 첫 경기를 앞두고 선두 탈환을 향한 출발선에 섰다. 전반기를 52승33패로 마쳤고, 선두 삼성(51승2무32패)과 승차 없이 승률에서 0.002 뒤진 2위에 자리한 상황이다.

염경엽 LG 감독은 “잘 쉬었고 준비할 부분과 재정비할 부분도 점검했다. 다시 개막전을 치른다는 생각으로 후반기를 시작하겠다”고 말했다.

후반기엔 무더위와 부상, 체력 저하 등 각종 변수를 얼마나 효과적으로 관리하느냐가 관건이라고 짚었다. 염 감독은 “기량도 중요하지만 팀에서 발생하는 변수들을 얼마나 잘 운영하고 메우느냐에 따라 최종 순위가 결정된다”며 “모든 팀이 변수를 안고 있다. 이를 최소화하면서 얼마나 많은 승수를 쌓느냐가 가장 큰 포인트”라고 강조했다.

LG가 선두 경쟁에서 힘을 내려면 주축 타자들의 반등이 절실하다. 전반기 규정 타석을 채운 LG 타자 가운데 3할 타자는 타율 0.339을 써낸 오스틴 딘뿐이다. 오스틴을 제외하면 지난해 타선을 이끌었던 주전 대부분이 예년보다 떨어진 성적에 머물렀다.

염 감독도 “결국 기존 주전들이 자신의 역할을 해주느냐가 우리가 치고 나갈 수 있느냐를 좌우할 것”이라며 “전반기에는 여러 상황이 좋지 않았지만, 이를 극복하기 위해 준비한 과정과 휴식이 후반기에 얼마나 좋은 결과로 이어지느냐가 중요하다”고 설명했다.

가장 큰 기대를 받는 선수는 문보경이다. 염 감독은 문보경을 후반기 키플레이어 중 한 명으로 꼽으며 “우리 중심 타선을 책임져야 할 선수다. 매년 연속 100타점 이상씩 해줬지 않나. 전반기보다 좋은 결과물을 보여주기를 기대한다”고 밝혔다.

사진=LG 트윈스 제공

문보경은 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)서 허리를 다친 뒤에도 5월까지 타율 0.310, OPS(출루율+장타율) 0.892로 활약했다. 그러나 수비 도중 공을 밟고 넘어져 발목 인대를 다치면서 상승세가 끊겼다.

재활을 마치고 돌아온 뒤에도 좀처럼 타격 리듬을 되찾지 못했다. 복귀 후 29경기에서 타율 0.198, OPS 0.610에 그쳤다. 7월 들어 기록한 장타도 2루타 2개뿐이다. 지난 9일 삼성전에서는 올 시즌 처음으로 4번이 아닌 7번 타순에 배치되기도 했다.

전반기 성적은 타율 0.254, 7홈런 39타점 OPS 0.758이다. 2년 전 101타점으로 포문을 열더니 지난해엔 108타점을 써내 이 부분 팀 내 1위를 차지했던 해결사의 이름값에는 미치지 못한 것. 올스타 휴식기 동안 타격감을 정비한 문보경이 중심 타선의 무게감을 되찾아야 LG의 공격도 탄력을 받을 수 있다는 평가가 뒤따른다.

염 감독은 “타선이 전반기에 바닥을 찍었다고 생각한다. 기존 주축들 중 부진했던 선수가 7명 정도 된다면 이들이 모두 살아날 수는 없더라도 최소한 4명 정도는 전반기보다 나아질 것”이라며 “여기에 송찬의와 문정빈, 천성호, 이재원 등 전반기에 값진 경험을 쌓은 선수들이 뒤를 잘 받쳐준다면 타격에서 훨씬 좋아진 모습을 보여줄 수 있다”고 내다봤다.

잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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