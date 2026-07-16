미코리더스 서예진, 여름철 ‘김치 보릿고개’ 해소 위한 나눔 동참

미스코리아 본선 진출자 모임 ‘미코리더스’와 서예진이 지역 취약계층의 여름철 먹거리 지원을 위한 김장 봉사에 참여했다.

서예진과 미코리더스 회원들은 최근 서울 금천구 마리오아울렛 3관 광장에서 열린 ‘G밸리 대환장 김장 페스타 시즌2’에 참석해 김치를 직접 담그고 후원 물품을 전달했다.

이번 행사는 겨울철에 담근 김장김치가 소진돼 취약계층의 김치 수급이 어려워지는 이른바 ‘김치 보릿고개’를 해소하기 위해 마련됐다. G밸리 기업 임직원과 지역 관계자, 자원봉사자 등 다양한 참가자들이 힘을 모았다.

참가자들은 강원도 영월에서 생산된 고랭지 절임 배추와 양념 1500㎏을 함께 버무려 김치 350박스를 완성했다. 완성된 김치는 지역 내 취약계층 가정에 전달될 예정이다.

미코리더스 회원들은 배추에 양념을 버무리고 김치를 포장하는 작업에 참여했으며, 취약계층에게 전달할 기념품도 별도로 후원해 나눔의 의미를 더했다.

서예진은 “무더운 날씨에도 많은 분이 지역 이웃을 위해 한마음으로 참여하는 모습을 보며 나눔의 의미를 다시 생각하게 됐다”며 “앞으로도 미코리더스 회원들과 각자의 재능과 역량을 활용할 수 있는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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