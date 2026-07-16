이상민, 유튜브 채널 새단장…과거 소희 저격 논란 극복했다

방송인 이상민이 유튜브 채널을 새롭게 단장했다.

지난 15일 공개된 유튜브 채널 ‘이상민 입장’에서는 이상민과 소희의 깜짝 무대가 공개됐다. 기존의 ‘232 프로젝트’ 데뷔조 선발을 마치고 채널명을 ‘이상민 입장’으로 변경함과 동시에 첫 콘텐츠를 선보인 것이다.

제목은 이상민이 대중 앞에 본격적으로 등장한다는 직관적인 의미와 함께 그의 개인적 견해를 솔직하게 담아내겠다는 이중적인 포부를 품었다. 향후 공개될 두 가지 갈래의 콘텐츠가 기대를 모은다.

처음 공개된 1분 영상에서는 이상민과 소희의 특별한 인연이 담긴 ‘오마츠리맘보’ 무대가 펼쳐졌다. 이 곡은 과거 이상민이 속한 그룹 룰라의 ‘천상유애’ 표절 논란으로 화제가 됐고, 소희가 방송에서 해당 무대를 선보여 ‘이상민 저격 해프닝’이라는 밈을 낳기도 했다.

이번 영상에서 소희가 부르는 ‘오마츠리맘보’에 맞춰 이상민은 직접 춤을 췄다. 과거의 의혹을 유쾌하게 승화시킨 모습이다.



누리꾼은 과거 이상민의 ‘음악의 신’ 감성을 기대하며 이상민 유튜브 채널의 새로운 콘셉트에 기대감을 품고 있다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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