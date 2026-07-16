고고바닐라즈, 첫 亞투어 서울서 포문…관객 떼창까지 이끈 라이브

[사진 =에이오디 제공]

일본 인기 록밴드 고고바닐라즈(go!go!vanillas)가 아시아 투어의 포문을 서울에서 성공적으로 마쳤다.

고고바닐라즈는 지난 12일 서울 예스24 라이브홀에서 'go!go!vanillas Asia Tour 2026' 서울 공연을 개최했다. 밴드 최초의 아시아 투어로 기획된 이번 공연은 당일 객석을 가득 메운 관객의 열기 속에 약 두 시간 동안 펼쳐졌다.

마키 타츠야(보컬·기타), 야나기사와 신타로(기타), 하세가와 프리티 케이스케(베이스), 제트 세이야(드럼)로 구성된 4인조 밴드는 개러지 록과 하드코어부터 스카, 펑크, R&B에 이르기까지 장르의 경계를 넘나드는 크로스오버 사운드로 무대를 채웠다. 오프닝곡 '헤이세이 페인(平成ペイン)'을 시작으로 'SHAKE', '단델라이온(ダンデライオン)' 등의 대표곡을 선보였다.

특히 이번 공연은 최근 발매된 후 글로벌 차트에서 호성적을 거둔 신곡 'Fallin' / Falling(폴인 / 폴링)' 무대를 국내 관객 앞에서 처음으로 선보이는 자리이기도 했다. 지난 5월 발매돼 전 세계 팬들의 호평을 얻은 최신곡 'Fallin' / Falling(폴인 / 폴링)' 무대에서 환호가 절정에 달했다. 연애 속 갈등과 서툰 감정선을 통쾌하게 풀어낸 이 곡은 직설적인 가사와 감성적인 멜로디로 사랑받아 왔으며 관객의 떼창을 이끌어냈다. 곡 사이 이어진 멤버들의 정겨운 인사와 한국 팬들을 향한 애정 어린 소통 또한 국경을 넘은 교감을 완성했다.

밴드는 'SCARY MONSTER(스케어리 몬스터)'로 공연을 마무리한 뒤, 앙코르 무대에서 '오하요 컬처(おはようカルチャー)' 등을 선사하며 대미를 장식했다.

공연 종료 후에는 VIP 관객을 대상으로 한 스페셜 이벤트가 이어졌다. 멤버들은 직접 친필 사인 엽서를 전달하고 팬들과 기념 촬영을 진행하며 무대 밖에서도 국내 팬들과 가까이 교감했다.



고고바닐라즈는 2025년 한국에서 첫 단독 콘서트를 개최한 데 이어 '2025 부산국제록페스티벌' 무대에 오르며 국내 록 팬들에게 강렬한 인상을 남긴 바 있다.



이들은 오는 10월부터 일본 전국 10개 도시에서 총 20회 규모의 전국 투어 '우리들의 타이만 조토 투어'를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]