더스튜디오엠, 스페인 그라나다 글로벌과 업무협약…“유럽 시장 교류 확대”

이명우감독, 유진오대표, 마리프란 카라소 그라나다 시장을 비롯한 관계자들. 사진제공-더스튜디오엠

드라마 제작사 더스튜디오엠이 유럽 콘텐츠 시장과의 교류를 확대하고, 글로벌 시장에서 새 영향력을 확보할 발판을 마련했다.

16일 더스튜디오엠은 스페인 그라나다 글로벌과 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 마리프란 카라소 그라나다 시장을 비롯한 시 관계자들이 참석했다.

그라나다 글로벌은 그라나다 시청, 그라나다 주정부, 그라나다 대학교, 그리고 그라나다 상공회의소가 공동으로 설립한 기관이다. 지역의 국제화와 투자 유치, 글로벌 협력 대를 추진하는 역할을 수행하고 있다.

이번 협약은 한국과 스페인 그라나다 간 문화·콘텐츠 산업 교류를 활성화하고, 영상 콘텐츠를 비롯한 엔터테인먼트, 문화, 관광, 투자 분야에서 공동사업의 가능성을 모색하기 위해 마련됐다. 양 기관은 상호 협력을 통해 글로벌 콘텐츠 산업의 새로운 비즈니스 모델을 발굴하고 지속 가능한 협력 체계를 구축해 나갈 계획이다.

양측은 ▲영상 및 엔터테인먼트 분야 공동사업 ▲문화·관광·투자 활성화 ▲신규 프로젝트 발굴 및 지원 ▲관련 정보와 네트워크 교류 등을 추진한다.

스페인 남부 안달루시아에 위치한 그라나다는 문화와 관광, 창조산업 육성을 핵심 전략으로 추진하고 있는 도시다. 최근 글로벌 콘텐츠 기업과 문화산업 투자 유치에 적극 나서고 있다.

더스튜디오엠은 “그라나다 글로벌과의 협력 체계를 바탕으로 영상 콘텐츠 제작과 문화교류 행사, 투자 연계 사업 등 다양한 협력 가능성을 검토할 계획”이라고 밝혔다.

더스튜디오엠은 이명우 감독과 함께 <어느 날>, <소년시대>, <닥터섬보이> 등 작품을 선보이며 제작 역량을 쌓아온 곳이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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