하이포크, 더미식 비빔면과 여름 콜라보 프로모션 진행

사진= 하이포크

축산식품 전문기업 팜스코의 돼지고기 브랜드 하이포크가 종합식품기업 하림의 The미식(더미식)과 함께 여름 시즌 콜라보 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 콜라보는 여름철 대표 메뉴 조합으로 꼽히는 삼겹살과 비빔면을 함께 즐기는 소비 트렌드에 맞춰 기획됐다. 프리미엄 돈육 하이포크 블랙의 육즙과 풍미, 육수로 반죽한 면발에 10가지 과채 비법 양념장을 더한 더미식 비빔면의 조합을 내세워, 삼겹살을 보다 다양하게 즐길 수 있는 식탁 경험을 제안한다. 두 제품의 맛과 노하우를 결합해 여름철 소비자들에게 새로운 미식 경험을 선사하는 한편 온·오프라인 채널을 아우르는 소비자 참여형 이벤트도 함께 운영할 계획이다.

프로모션은 하이포크 삼겹살 구매 고객 대상 스크래치 복권 이벤트와 하이포크 공식 인스타그램 이벤트로 구성된다. 먼저 스크래치 복권 이벤트는 7월 1일부터 8월 31일까지 전국 홈플러스 익스프레스 매장 및 하이포크 스마트스토어, 자사몰에서 하이포크 삼겹살 제품을 구매한 고객을 대상으로 진행된다.

제품에 부착된 스티커의 스크래치를 긁어 획득한 시리얼 넘버를 QR코드 이벤트 페이지에 입력하면 즉석에서 비빔면 당첨 여부를 확인할 수 있다.

이번 이벤트는 총 4000번들 규모로 운영되며 당첨자 총 2000명에게 더미식 비빔면 1박스가 2번들씩 제공된다. 경품은 당첨자에 한해 8월 12일 이후부터 1~2주 단위로 순차 배송될 예정이다. 단 준비된 경품 소진 시 이벤트는 조기 종료될 수 있다.

하이포크 공식 인스타그램에서는 상상 속 장소나 과거의 추억 등 '나만의 삼·비(삼겹살+비빔면) 명당'을 댓글로 자유롭게 공유하는 이벤트가 함께 진행된다. 구체적인 장소 제한 없이 '이곳에서 먹으면 맛있겠다'는 희망이나 생생한 경험담을 나누는 방식으로 누구나 부담 없이 참여할 수 있다.

참여는 하이포크 공식 인스타그램을 팔로우한 뒤 댓글로 나만의 삼·비 명당이나 추억을 남기면 되며 이벤트는 7월 16일부터 약 3주간 진행된다. 참여자 중 호응도가 높은 25명에게는 '하이포크 블랙 삼겹과 더미식 비빔면 1박스'를 추첨을 통해 선정된 100명에게는 '더미식 비빔면 1박스'를 직배송으로 증정한다.

하이포크는 이번 콜라보를 통해 여름철 식탁에서 부담 없이 즐길 수 있는 삼겹살·비빔면 조합을 제안하는 한편 소비자들이 직접 참여할 수 있는 온·오프라인 이벤트를 통해 브랜드 접점을 확대한다는 계획이다.

하이포크 관계자는 “이번 콜라보 프로모션은 여름철 삼겹살과 비빔면을 함께 즐기는 소비자들에게 여름철 미식의 즐거움을 선물하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 고객들이 하이포크를 더 트렌디하고 맛있게 즐길 수 있는 프로모션을 이어가겠다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]