마코빌, 현대백화점 판교점서 ‘치타부’ 팝업스토어 운영

이미지=마코빌

크로스미디어 콘텐츠 IP 기업 마코빌이 여름방학을 맞아 글로벌 키즈 IP '치타부(Cheetahboo)' 팝업스토어를 현대백화점 판교점에서 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 7월 17일부터 30일까지 2주간 현대백화점 판교점 5층에서 진행된다. 지난해 무역센터점, 천호점, 목동점, 충청점과 올해 4월 킨텍스점에 이어 현대백화점에서 열리는 여섯 번째 '치타부' 팝업스토어다.

완구 기업 손오공과 협업해 마련된 이번 행사는 체험 프로그램과 상품 구성을 강화한 것이 특징이다. 행사장 내 '치타부' 체험존에서는 소마큐브 블록과 마그넷 타일을 활용한 체험 프로그램을 무료로 운영하며 '아르미 공작소'에서는 탑로더 키링 만들기 체험 프로그램을 진행한다.

주말에는 '치타부' 캐릭터 인형탈 이벤트도 열린다. 7월 18일과 19일, 25일과 26일 오후 2시부터 4시까지 진행되며 방문객들은 캐릭터와 함께 사진 촬영과 경품 이벤트에 참여할 수 있다.

방문객을 위한 사은품도 마련됐다. 매장 방문 고객에게는 '치타부' 스케치북과 캐릭터 젤펜을 제공하며 구매 금액에 따라 여행용 미니 파우치와 스토리 액티비티북, 피규어 등을 선착순 증정한다.

현장에서는 '치타부' 마그넷 소마큐브와 다양한 세트 상품을 특별가에 판매하며 유튜브 구독자 700만 명 돌파를 기념한 보드게임 특가전도 함께 진행한다. '공룡대작전', '엉터리 이야기꾼', '공룡은 무슨 색일까', '알파벳 명탐정 햄동이' 등 보드게임 4종을 할인된 가격에 선보일 예정이다.

이주현 마코빌 대표는 "여름방학을 맞아 판교 지역 가족들에게 '치타부'를 직접 만날 수 있는 기회를 마련하게 됐다"며 "다양한 체험 프로그램과 상품 구성을 통해 아이들에게 즐거운 추억을 선사할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

'치타부'는 꼬마 영웅 '치타부'와 친구들이 노래와 춤, 모험을 펼치는 이야기를 담은 숏폼 애니메이션이다. 최근 유튜브 누적 조회수 90억 회를 돌파했으며 전 세계 구독자 740만 명을 보유하고 있다.

현재 한국어를 비롯해 영어, 스페인어, 프랑스어, 일본어, 인도네시아어, 독일어, 포르투갈어 등 8개 언어 채널을 운영하며 글로벌 콘텐츠 IP로 성장하고 있다.

한편 마코빌은 더핑크퐁컴퍼니 부사장 출신 이주현 대표가 설립한 크로스미디어 콘텐츠 IP 기업으로 유튜브 기반의 글로벌 콘텐츠 사업을 전개하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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