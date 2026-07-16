더엘그룹, 최대 72% 할인 ‘해피블레싱위크’ 진행

사진=㈜더엘그룹

㈜더엘그룹이 오는 7월 20일부터 8월 2일까지 최대 72% 할인 혜택을 제공하는 ‘해피블레싱위크(Happy Blessing Week)’를 진행한다고 16일 밝혔다.

‘올여름, 가장 빛나는 블레싱 혜택’을 주제로 열리는 이번 행사는 더엘그룹의 스킨케어, 이너뷰티, 다이어트 및 아로마 케어 제품을 할인된 가격과 특별 구성으로 선보이는 시즌 프로모션이다.

행사 첫날에는 모든 구매 고객을 대상으로 증정 혜택이 마련된다. 일정 금액 이상 구매한 고객에게는 구매 금액대에 따라 더엘그룹의 인기 제품을 사은품으로 제공한다.

사진=㈜더엘그룹

행사 기간에는 매일 오후 2시 선착순 특가 이벤트인 ‘파격딜’도 진행된다. 매주 금요일에는 카카오톡 채널 ‘이미나의 블레싱’ 친구를 대상으로 선착순 할인 쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰은 카카오톡에서 ‘이미나의 블레싱’ 채널을 친구 추가한 고객이 받을 수 있으며 일정 금액 이상 구매 시 행사 혜택과 함께 사용할 수 있다.

행사 기간 구매 금액을 기준으로 선정하는 구매왕 TOP 5 이벤트도 진행된다. 1등 고객에게는 이미나 대표가 직접 찾아가 선물을 전달하며 순위에 따라 아이아로 제품, 스파 케어권, 스킨핏 프로, 앰플 및 더엘그룹 제품 선택권 등의 혜택을 제공할 예정이다.

이와 함께 행사 제품 구매 후 인스타그램에 구매 완료 인증을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 스매싱바디, 글로우 시카엑소좀 크림, 레틴올 솔루션 크림 등을 증정하는 이벤트도 마련된다.

이번 행사에서는 브랜드별 주요 제품을 중심으로 한 특별 구성도 선보인다. 블레싱랩의 ‘스매싱바디 한 달 완성 2+1 세트’는 최대 67% 할인된 가격에 판매되며 마리아벨의 ‘배리어 선크림 1+1 세트’와 ‘레틴올 솔루션 크림 1+2 세트’도 각각 50%, 72% 할인된 가격으로 제공된다.

㈜더엘그룹 관계자는 “해피블레싱위크는 고객분들이 피부와 몸, 일상의 컨디션을 함께 돌볼 수 있도록 더엘그룹의 다양한 제품과 혜택을 한자리에 모은 행사”라며 “최대 72% 할인과 함께 준비한 여러 이벤트를 통해 올여름 가장 풍성한 블레싱을 경험하시길 바란다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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