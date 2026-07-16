씨엔블루 정용화, 8월 15일 타이베이 단독 팬미팅 개최

밴드 씨엔블루(CNBLUE)의 정용화가 타이베이에서 단독 팬미팅을 열고 현지 팬들과 만난다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 15일 공식 SNS 채널을 통해 ‘2026 JUNG YONG HWA FAN MEETING ‘SAME LIGHT: U&I’ IN TAIPEI’(2026 정용화 팬미팅 ‘세임 라이트: 유앤아이’ 인 타이베이) 개최 소식을 알렸다. 이번 공연은 오는 8월 15일 타이베이 인터내셔널 컨벤션 센터(TICC)에서 개최된다.

공개된 포스터 속 정용화는 특유의 여유롭고 따뜻한 분위기로 시선을 사로잡는다. 이번 팬미팅 타이틀인 ‘SAME LIGHT: U&I’는 정용화와 팬들이 서로를 환히 비추며 함께 걸어온 시간을 뜻한다. 오랜 시간 음악을 통해 끈끈한 유대감을 쌓아온 만큼, 이번 무대에서도 다채로운 코너와 스페셜 라이브를 통해 팬들과 깊이 소통할 계획이다. 특히 공연이 끝난 후에는 관객 전원을 대상으로 하이터치 이벤트를 진행하는 등 남다른 팬 사랑을 전할 예정이다.

앞서 정용화는 지난 5월 타이베이 아레나에서 열린 중화권 음악 시상식 ‘2026 hito 뮤직 어워즈’에 참석해 ‘hito 해외 싱어송라이터 아티스트상’을 수상하며 독보적인 현지 영향력을 입증했다. 당시 유창한 중국어로 수상 소감을 전한 정용화는 화려한 합동 무대와 대표곡 메들리를 선보이며 현지 관객들의 폭발적인 환호를 이끌어낸 바 있다.

이처럼 시상식 수상에 이어 단독 팬미팅 개최까지 발 빠른 글로벌 행보를 이어가고 있는 정용화의 타이베이 팬미팅 티켓 예매는 오는 22일부터 시작된다. 공연에 관한 자세한 내용은 FNC엔터테인먼트 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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