신예 최광록, 매니지먼트 인과 전속계약…“글로벌 배우 성장 전폭 지원”

배우 최광록. 사진=매니지먼트 인

신예 최광록이 배우 매니지먼트사 매니지먼트 인(Management IN)과 전속계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

최광록은 뛰어난 피지컬과 강렬한 마스크, 섬세한 감정 연기를 바탕으로 작품마다 존재감을 드러내며 업계의 주목을 받고 있는 배우다. 최근 촬영을 마친 '신의 구슬'과 차기작 '하렘의 남자들'을 통해 한층 넓어진 연기 스펙트럼과 새로운 매력을 선보일 것으로 기대를 모으고 있다.

매니지먼트 인은 배우 개개인의 강점과 잠재력을 극대화하는 맞춤형 매니지먼트를 지향하는 배우 매니지먼트사다. 작품 활동은 물론 브랜딩, 콘텐츠 제작, 광고, 글로벌 시장 진출까지 배우의 장기적인 성장을 위한 체계적인 지원 시스템을 구축하고 있다.

배우 최광록. 사진=매니지먼트 인

매니지먼트 인 관계자는 "최광록은 강인함과 부드러움을 동시에 표현할 수 있는 희소성 있는 매력을 지닌 배우"라며 "앞으로도 배우가 가진 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 작품 선택부터 브랜딩, 콘텐츠 제작, 국내외 활동까지 전폭적인 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 밝혔다.

최광록은 "매니지먼트 인과 함께 새로운 출발을 하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "더 좋은 작품과 다양한 모습으로 대중을 찾아뵐 수 있도록 항상 배우는 자세로 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

한편 최광록은 촬영을 마친 '신의 구슬'의 공개를 앞두고 있으며 앞으로 다양한 작품을 통해 폭넓은 연기 행보를 이어갈 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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