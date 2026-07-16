‘말테마 농촌체험 1호’ 창원 빗돌배기마을 대통령 표창 수상

한국마사회가 조성한 ‘말테마 농촌체험휴양마을 1호’ 경남 창원 빗돌배기 마을이 대통령 표창을 수상했다. 말 테마 콘텐츠를 활용한 농촌 활성화 모델의 성공을 입증했다.



한국마사회에 따르면 빗돌배기 마을은 농림축산식품부가 주관한 ‘제14회 도농교류의 날’에서 도농교류 활성화와 농촌 활력증진에 기여해 대통령 표창을 받았다. 농촌체험마을은 연간 3만여명이 찾고 있으며, 운영평가 6회 연속 1등급을 기록하는 등 전국 최고 수준을 유지하고 있다.



다채로운 경험을 만날 수 있다. 마을 방문객을 위한 말 먹이주기, 말 손질 체험, 말테마 포토존, 말테마 공예 프로그램 등이 준비돼 있다.



백미는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 비기승 말체험 프로그램이다. 말을 보다 친숙하게 만나고 말 문화를 접할 수 있는 기회다.



발걸음을 더 빠르게 내딛는다. 한국마사회는 올해 충남 논산 ‘에파코팜’, 강원 정선 ‘주주팜’까지 말테마 콘텐츠를 확대하고 있다. 지역별 관광자원에 말테마 콘텐츠를 접목해 지역경제와 농촌관광에 새로운 활력을 불어넣고 있다.



도시민에게는 농촌 체험을, 농촌에는 신소득을 창출하는 사례를 더 늘려가겠다는 계획이다.



우희종 한국마사회 회장은 “앞으로도 말과 사람이 함께하는 농촌, 지역과 상생하는 말 산업, 국민 모두가 즐기는 마문화를 만들어가겠다”며 “대한민국 대표 말테마 마을을 전국적으로 확산해 나갈 것”이라고 목소리를 높였다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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