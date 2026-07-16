글로벌 2000만명 즐긴 ‘그랜드체이스 클래식’, 스토브 출시

스마일게이트가 글로벌 게임 플랫폼 스토브의 게임 라인업을 확대한다. 글로벌 누적 이용자 2000만명을 기록한 액션 RPG '그랜드체이스 클래식'을 스토브 스토어에 선보이고 다양한 출시 기념 이벤트도 함께 마련했다.

16일 스마일게이트에 따르면 스토브는 횡스크롤 액션 RPG '그랜드체이스 클래식'을 스토브 스토어에 정식 출시했다.

코그(KOG)가 개발한 그랜드체이스 클래식은 글로벌 누적 이용자 2000만명을 기록한 대표작이다. 손맛을 살린 액션과 콤보 시스템, PvP를 중심으로 한 전투가 특징이며, 세밀한 스킬 트리를 활용해 자신만의 캐릭터를 육성하는 재미를 제공한다.

PvE 던전과 레이드를 비롯해 PvP 3대3 아레나 등 다양한 콘텐츠를 갖춰 기존 이용자는 물론 처음 게임을 접하는 이용자도 폭넓은 플레이를 즐길 수 있다.

스토브는 정식 출시를 기념해 다양한 인게임 이벤트를 진행한다. 출석 이벤트를 통해 코디 아이템과 펫 등 각종 보상을 지급하며, PC방 이용자에게는 경험치와 GP 각각 30% 증가, 장비 강화 확률 10% 상승 등의 버프 혜택을 제공한다.

스토어 이벤트도 함께 마련했다. 그랜드체이스 클래식 출석 교환 상점을 운영해 스토브 보상형 재화인 플레이크와 스토어 할인 쿠폰, 게임 결제 할인 쿠폰 등을 지급한다. 출시 기념 프로모션도 함께 진행할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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