이상현, AG 선수단장, 조현 외교부 장관 만났다… “변함없는 관심과 응원 부탁드린다”

이상현 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG) 한국 선수단장(대한사이클연맹 회장)이 지난 14일 서울 프레스센터에서 외교정책 간담회에 참석해 조현 외교부 장관을 만났다. AG 한국 선수단의 선전을 기원하며 함께 응원의 뜻을 모았다.
이 단장은 “2022 항저우 AG와 2024 파리 올림픽에서 한국 선수단 부단장으로 활동하며 현지에서 선수단을 위해 아낌없는 지원을 보내준 외교부와 재외공관 관계자들의 노력에 깊은 감사를 느꼈다”고 전했다. 이어 이 단장은 선수복을 외교부 장관에게 전달했다. “저 역시 선수단장으로서 우리 선수들이 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 대회 현장에서 끝까지 함께하며 모든 지원을 아끼지 않겠다”며 “외교부에서도 한국 선수단이 안전하고 자부심을 갖고 대회에 임할 수 있도록 변함없는 관심과 응원을 부탁드린다”고 말했다.
이에 외교부 장관은 “한국 선수단이 안전하게 대회에 참가하고 최고의 성과를 거둘 수 있도록 관심을 갖고 응원하겠다"고 답하며 선수단의 선전을 기원했다.
이번 AG는 북한의 참가가 예정된 국제종합대회로, 스포츠를 통한 남북 간 교류와 화합의 계기가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 이 단장은 “스포츠는 정치와 이념을 넘어 사람과 사람을 잇는 가장 강력한 소통의 수단”이라며 “이번 대회가 남북 스포츠 교류와 상호 이해를 확대하는 의미 있는 무대가 되기를 기대한다”고 밝혔다.
이 단장은 대한사이클연맹 회장과 대한체육회 감사를 맡고 있다. 민족화해협력범국민협의회 체육위원회 위원으로도 활동하고 있다. 또한 스포츠 교류를 통해 3차례 평양을 방문했다. 북한 스포츠우표를 연구해 박사학위를 취득한 북한 스포츠 전문가로 알려져 있다.
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