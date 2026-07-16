카카오엔터 베리즈, 삼성라이온즈X라이언 콜라보 MD 출시

프로야구 삼성 라이온즈와 카카오프렌즈의 대표 캐릭터 '라이언'이 만났다.

카카오엔터테인먼트는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)의 팬스토어 '베리즈샵'을 통해 '삼성라이온즈X라이언: RYAN IS LIONS 콜라보 MD'를 16일 출시한다고 밝혔다.

이번 콜라보레이션은 삼성 라이온즈의 홈구장인 대구 삼성라이온즈 파크 개장 10주년과 카카오프렌즈 라이언의 탄생 10주년을 기념해 기획됐다. 올 초 양사의 파트너십 체결 이후 팬들의 지속적인 콜라보 요청에 부응한 결과다. 지난 2월 출시와 동시에 완판을 기록했던 한정판 '어린이 회원' 키트에 이어 출시되는 공식 라인업이다.

이번에 출시되는 MD는 총 15종으로 구단의 정체성을 담은 블루 컬러와 야구선수로 변신한 라이언의 캐릭터 디자인이 적용됐다. 유니폼과 볼캡, 야구공, 폴딩 방석, 보스턴백, 카라비너 부채, 티켓 홀더, 비치 타월, 키링 등이 포함됐다. 특히 이만수, 양준혁, 이승엽, 오승환 등 삼성 라이온즈를 상징하는 영구 결번 및 레전드 선수들의 마킹 키트도 함께 구성돼 소장 가치를 높였다.

해당 상품들은 베리즈샵 내 '온라인 라이온즈 팀스토어'와 대구 삼성라이온즈 파크의 '오프라인 라이온즈 팀스토어'에서 동시에 만나볼 수 있다. 아울러 출시를 기념해 10만 원 이상 구매 고객에게는 유니폼을 입은 라이언 리무버블 스티커 4종을 증정하는 이벤트도 진행된다.

한편, 이번 상품의 기획 및 유통을 담당하는 베리즈는 스포츠와 K팝 등 다양한 대중문화 IP의 공식 스토어를 운영하는 글로벌 팬 플랫폼이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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