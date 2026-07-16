상의 탈의한 주상욱 보더니…아내 차예련 “안 끝났으면 좋겠어” 사랑꾼 댓글

주상욱이 김부장 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=주상욱 SNS

배우 주상욱이 화제작 ‘김부장’의 사우나 촬영 비하인드를 유쾌하게 공개했다.

지난 15일 주상욱은 자신의 소셜미디어를 통해 “특수분장 팀 너무너무 고생 많으셨습니다. 사우나 신이 냉탕이었다는 건 비밀로 하겠습니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 주상욱은 사우나 장면 촬영을 앞두고 분장 팀과 함께 분주하게 준비에 한창인 모습이다. 그는 상의를 탈의한 채 허리에 수건을 두르고 있으며, 몸에 물기를 살짝 얹어 사우나 특유의 뜨거운 열기를 연출해 눈길을 끌었다. 후끈한 화면 연출 뒤에 숨겨진 ‘냉탕 촬영’이라는 반전 비하인드가 웃음을 자아낸다.

해당 게시물에 아내이자 동료 배우인 차예련은 “주회장님 화이팅! 김부장 안 끝났으면 하는 바람이에요”라는 애정 가득한 댓글을 남기며 든든한 지원사격을 보탰다.

한편 주상욱은 현재 SBS TV 금토드라마 김부장에서 냉혈한 악역 주강찬 역을 맡아 열연을 펼치고 있다. 탄탄한 전개와 배우들의 호연에 힘입어 김부장은 최근 최고 시청률 26.4%를 기록하는 등 안방극장에 돌풍을 일으키고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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