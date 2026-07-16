현대차그룹, 보스턴다이나믹스 지분 전량 확보 추진…로보틱스 사업 속도

현대자동차그룹이 보스턴다이나믹스에 대한 지배력을 한층 강화한다. 소프트뱅크가 보유 지분에 대한 풋옵션(보통주 매도청구권)을 행사하면서 현대차그룹은 잔여 지분 인수 절차에 착수했다. 로보틱스 사업의 의사결정 구조를 단순화해 휴머노이드와 피지컬 인공지능(AI) 사업을 본격 확대하려는 행보로 풀이된다.

16일 업계에 따르면 소프트뱅크는 2020년 체결한 계약에 따라 이달 초 보유 중인 보스턴다이나믹스 지분에 대한 풋옵션을 행사했다. 이에 따라 기존 주주들이 소프트뱅크 지분을 매입하게 되며, 현대차그룹은 내부 절차를 거쳐 인수 방안을 검토하고 있다.

현대차그룹은 2021년 보스턴다이나믹스 인수 당시 소프트뱅크와 풋옵션·콜옵션 계약을 체결했다. 당시 소프트뱅크는 약 20%의 지분을 보유했지만 이후 증자 등을 거치며 지분율은 10% 미만으로 낮아진 것으로 알려졌다. 이번 풋옵션 행사로 현대차그룹은 사실상 보스턴다이나믹스 지분 전량을 확보하게 된다.

현대차그룹은 이번 지분 인수를 계기로 로보틱스 사업의 실행력을 높인다는 방침이다. 그룹 관계자는 “장기적인 로보틱스 전략의 일환으로 투자 협력 확대를 검토해 왔다”며 “앞으로도 로보틱스 사업 경쟁력을 강화하고 시너지를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

업계에서는 지배구조가 단순해지면서 투자와 연구개발, 생산, 사업화 등 주요 의사결정 속도가 한층 빨라질 것으로 보고 있다. 특히 휴머노이드 ‘아틀라스(Atlas)’의 개발과 양산, 생산현장 적용에도 속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다.

현대차그룹은 미국 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)를 시작으로 기아 조지아 공장에도 아틀라스를 순차 투입할 계획이다. 2028년에는 부품 서열 작업에 적용하고, 2030년부터는 부품 조립 공정까지 활용 범위를 확대한다는 구상이다.

보스턴다이나믹스는 최근 휴머노이드 기술 고도화 성과를 잇달아 공개하고 있다. 아틀라스는 지난 5일(현지시간) 미국에서 열린 ‘FIFA 월드컵 2026’ 브라질과 노르웨이의 16강전 하프타임에서 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 선보였다. ‘스쿨 오브 풋볼’ 캠페인에서는 축구 기술을 학습하는 모습을 공개했고, 지난 5월에는 23㎏ 소형 냉장고를 들어 옮기는 작업을 시연하며 산업 현장에서 요구되는 물체 조작 능력을 입증했다.

현대차그룹은 로보틱스를 미래 핵심 성장축으로 육성하고 있다. 그룹은 ‘AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로(Partnering Human Progress)’를 비전으로 제시하고 제조혁신 실현, 글로벌 로봇 생태계 구축, AI·로보틱스·에너지를 결합한 미래 산업 생태계 확대를 추진하고 있다. 이번 지분 인수 역시 로보틱스 사업을 그룹의 핵심 성장동력으로 육성하기 위한 전략의 연장선으로 해석된다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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