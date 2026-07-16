유하나, 이용규 음주운전 사고 후 첫 팬미팅 예고…시기 두고 엇갈린 시선

사진 = 유하나 SNS 계정

배우 유하나가 남편인 전 프로야구 선수 이용규의 음주운전 사고와 은퇴 여파 속 첫 팬미팅 및 사인회를 앞두고 근황을 전하면서 관심이 쏠리고 있다.

유하나는 15일 자신의 SNS에 “인생 첫 팬미팅과 사인회를 앞두고 손을 찢어 먹다니”라는 글과 함께 붕대로 감싼 손 사진을 게재했다.

이어 “몇 바늘 꿰맸는지 감도 안 온다. 통증 상당하지만”이라며 부상 소식을 알렸고, 치료를 도운 의료진에게 감사의 마음을 전했다.

유하나는 이번 주말 첫 팬미팅과 사인회를 진행할 예정인 것으로 알려졌다.

다만 해당 소식은 남편 이용규가 최근 음주운전 사고로 물의를 빚고 선수 생활을 마무리한 직후 전해지면서 행사 시기를 두고 온라인에서 다양한 반응이 나오고 있다.

앞서 이용규는 지난달 12일 경기 구리시에서 음주 상태로 차량을 운전하다 사고를 낸 혐의를 받았다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준으로 알려졌으며, 이후 소속팀 키움 히어로즈와 계약이 해지된 뒤 은퇴 의사를 밝혔다.

이용규는 구단을 통해 “어떠한 변명도 하지 않고 제 잘못을 깊이 반성하고 있다”며 “관계 기관 조사에 성실히 임하고 피해 회복을 위해 모든 책임을 다하겠다”고 사과했다.

이후 온라인에서는 “현시점에서 팬미팅을 진행하는 것이 적절한가”라는 의견과 “유하나 개인 활동은 별개로 봐야 한다”는 의견이 엇갈리며 논쟁이 이어지고 있다.

한편 유하나는 2011년 이용규와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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