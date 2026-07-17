김가네, 여름철 별미와 보양식 한자리에…계절 메뉴 운영

사진=김가네

김밥 분식 프랜차이즈 김가네가 본격적인 무더위 속 입맛을 돋우는 대표 메뉴인 초계국수와 콩국수, 육개장을 추천하며 시원한 별미와 든든한 보양식을 함께 즐길 수 있는 여름 메뉴를 선보인다고 17일 밝혔다.

연일 이어지는 무더위로 입맛이 떨어지고 기력이 저하되기 쉬운 여름철에는 시원하면서도 영양을 갖춘 음식에 대한 관심이 높아진다. 이에 외식업계도 계절 특성을 반영한 여름 한정 메뉴와 보양식을 잇달아 선보이며 소비자들의 선택의 폭을 넓히고 있다.

김가네는 남녀노소 누구나 취향에 맞게 즐길 수 있도록 시원한 계절 메뉴와 든든한 국물 요리를 함께 운영하고 있다. 더운 날씨에도 부담 없이 즐길 수 있는 별미부터 몸을 따뜻하게 채워주는 보양 메뉴까지 다양하게 구성해 여름철 외식 메뉴를 선보이고 있다.

대표 여름 메뉴인 '초계국수'는 담백하게 삶아낸 닭고기와 새콤하면서도 깔끔한 육수가 조화를 이루는 메뉴다. 시원한 육수와 쫄깃한 면발이 어우러져 무더위에 지친 입맛을 돋우며 깔끔한 맛으로 여름철 대표 별미로 손꼽힌다.

'콩국수'는 진하게 갈아낸 콩의 고소한 풍미를 한 그릇 가득 담아낸 여름철 대표 건강 메뉴다. 시원한 국물과 깊은 콩의 풍미를 동시에 즐길 수 있으며 든든한 포만감을 제공해 한 끼 식사로도 손색없는 메뉴다.

보양식으로 즐기기 좋은 '육개장'도 함께 운영한다. 부드러운 소고기와 풍성한 채소를 얼큰한 육수에 푹 끓여 깊은 감칠맛을 살린 한국 대표 국물요리로 무더운 여름에도 이열치열을 즐기는 고객들에게 꾸준히 사랑받고 있다.

김가네는 계절에 맞는 메뉴를 지속적으로 선보이며 고객들의 다양한 입맛을 만족시키고 있다. 특히 삼복더위가 이어지는 여름철에는 시원한 계절 메뉴와 든든한 보양 메뉴를 함께 구성해 고객들이 상황과 취향에 따라 선택할 수 있도록 메뉴 경쟁력을 강화하고 있다.

김가네 관계자는 "중복과 말복을 앞두고 무더위에 지친 고객들이 맛과 건강을 모두 챙길 수 있도록 여름철 대표 별미와 보양 메뉴를 함께 준비했다"며 "앞으로도 계절에 맞는 다양한 메뉴를 통해 고객들에게 만족도 높은 외식 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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